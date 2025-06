Nació un 10 de agosto en el Hospital Comarcal Santiago Apóstol de nuestra ciudad y se mudó con su familia a La Rioja a los ... pocos meses por motivos laborales. Tras formarse en el caladero de Club Atlético Osasuna, disciplina a la que aún pertenece a día de hoy, lo azaroso del deporte rey ha querido que, casi 23 años después, esté viviendo sus mejores meses como futbolista profesional en el municipio que le vio nacer: Miranda de Ebro. Pese a que fue uno de los últimos futbolistas en llegar, puesto que recaló a préstamo en el mercado invernal, el exterior cuajó rápidamente como un miembro más en la gran familia mirandesista y disfruta de un ambiente que traspasa hasta el vestuario. Iker Benito está volando con el ya histórico Mirandés de Alessio Lisci y, como el resto de la plantilla, tiene la palabra ascenso tatuada entre ceja y ceja, no hay espacio para más deseos en el sistema límbico del mundo rojillo.

–¿Cómo va la semana en lo emocional?

–Pues la verdad que muy feliz, estamos todos supercontentos de ver a la gente así en la ciudad. Todo el mundo está ilusionadísimo y así lo hemos podido notar en estos dos últimos partidos en Anduva como locales, ha sido una verdadera pasada. La ciudad está unida con el equipo, apoyándonos a muerte, y no podemos pedir más. Estamos muy contentos de ver así a la gente.

–Estamos ante uno de los partidos más importantes de la historia del club, sino el que más, ¿dónde están los nervios?

–Lo más sorprendente de esta plantilla es eso, que a pesar de la juventud que tenemos, la gente no se pone nada nerviosa nunca. Salimos al campo y jugamos como si fuésemos un grupo de amigos. Creo que esta es una de las razones que nos han hecho llegar hasta este momento en el que estamos. No noto a los compañeros nerviosos, de hecho todo lo contrario, sólo veo felicidad con lo que estamos viviendo. La sensación es que es igual que en el día a día del resto de la temporada, estamos tranquilos con lo que estamos haciendo y preparando un partido más.

–Hasta el histórico Santi Cazorla ha definido así el partido pero, ¿estamos ante el encuentro más importante de tu breve carrera futbolística?

–Es el partido más importante de mi carrera hasta el momento, sin duda. He tenido otros partidos muy especiales, como lo fue el debut en Primera División con Osasuna, cuando jugué en el Camp Nou; pero esta semana es muy especial para mi, para todo Miranda y para todo el equipo. Así nos lo estamos tomando.

–Entrando en el apartado estrictamente futbolístico, ¿qué se puede corregir del partido de ida en Anduva?

–Este tipo de partidos y eliminatorias se suelen decidir por detalles pequeños, por errores. En el choque con el Racing de Santander, tuvimos que corregir tres o cuatro cositas para la vuelta en Anduva. Ahora nos toca lo mismo, pero sin volvernos locos. El objetivo es analizar los pequeños conceptos que no hayamos desarrollado bien y tratar de corregirlos para el segundo partido. Estamos muy contentos con cómo fue el primer partido, pero siempre se pueden mejorar pequeños matices o detalles que pueden cambiar el partido.

–Comentaba el otro día un buen amigo rojillo que eres el mejor refuerzo de invierno de la historia del club...

–(Risas) Creo que el mayor acierto fue mío al elegir venir aquí. Puede parecer que ahora es ser un poco ventajista, pero creo que fue una gran elección venir a Miranda en invierno. Desde el primer momento supe que iba a ir así de bien porque lo vi nada más llegar al club. Noté el ambiente que había con los compañeros, con la ciudad, la unión que se respira todos los días. Es todo supernormal aquí y eso ayuda muchísimo. Sí que es verdad que igual no pensaba que iba a ir tan extremadamente bien, ya que está siendo un sueño todo lo conseguido hasta el momento, pero sí que noté que me iba a ir bien en Miranda y que iba a crecer como he crecido estos meses.

–Es prácticamente imposible hablar de Iker Benito sin Hugo Rincón, y viceversa, son dos puñales que se retroalimentan en este planteamiento.

–Creo que los carriles en este equipo tienen mucha importancia. Al final, el estilo de juego que tenemos favorece a los jugadores exteriores como podemos ser nosotros, Dadie, JulioAlonso o Víctor Parada, que también han jugado ahí. Lo entrenamos todas las semanas, nos sirve para dar amplitud al juego y mucha verticalidad al equipo. Salimos muy bien a la contra y somos un equipo que va hacia arriba sin miedo en cuanto puede. En lo referente a Hugo, estoy muy contento porque nos complementamos genial en el césped. Ya nos conocíamos de antes, tenemos mucha gente en común y eso también se ve reflejado en el campo, se transmite al juego.

–De arranque y en el marco deportivo, ¿qué Oviedo esperas mañana en el Tartiere?

–Espero un partido muy complicado ante un gran rival. Sabemos dónde vamos y que es un campo espectacular, que van a tener a mucha gente con ellos y animando. Pero, a la vez, sabemos que es un partido de fútbol más y lo estamos trabajando como tal. Hemos tenido una buena primera parte en Anduva y ahora nos toca sacarle rédito en la vuelta.

–Se está hablando mucho del ambiente, de la presión que quieren generar...pero eso también puede cambiar de dirección con lo que vaya ocurriendo sobre el césped.

–Está claro, tenemos el ejemplo cercano de Santander, del Sardinero. También era un gran escenario en el que la gente estaba con ellos a muerte, miles de personas animándoles, y, en cinco o diez minutos, fuimos capaces de meter dos goles y todo cambió en la primera parte del partido. Ahí sacamos una pequeña ventaja en el marcador. El ambiente para nosotros no es una presión sino una motivación extra jugar este tipo de partidos. Nada más.

–Semana larga después de varios partidos encadenados, cinco días de descanso para llegar con el tanque de gasolina lleno, ¿puede ser clave en el desarrollo de la final?

–Sí, el descanso es importante, está claro. Pero también es cierto que nosotros somos jóvenes y tenemos piernas de sobra, si hay que correr cien metros más, pues se corren sin problema. El otro día jugamos con apenas tiempo de descanso y creo que aguantamos muy bien físicamente durante todo el partido. No es ningún problema para nosotros jugar sin tener tantos días de descanso.

–Se habla mucho de tu posible continuidad en Miranda en caso de ascenso a Primera, también de tu retorno a Pamplona y de que quizá vuelvas acompañado por tu entrenador actual...

–No sé nada. Yo tengo contrato en Osasuna y tengo que volver, pero no le doy más vueltas a eso en estos momentos. Sólo pienso en el partido de Oviedo, mi cabeza está las veinticuatro horas del día pensando en lo que puede pasar en este partido y en poder lograr ese ascenso que sería un sueño para mi, pero también una gran felicidad para mi familia, para un montón de gente de mi alrededor y también para todo Miranda. Ahora mismo lo que más feliz me hace es verles a ellos felices, por lo que no pienso en nada más.

–¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Miranda en tu vuelta a la ciudad después de tantos años fuera?

–La normalidad con la que se trata a los jugadores en el día a día. La cercanía que existe, el vínculo que se ha creado con la gente a todos los niveles. Yo se lo he comentado a mi familia todo el tiempo desde que me uní al Mirandés, Anduva no es el campo más grande del mundo pero es especial, tiene un ambiente único y es muy especial jugar aquí con la gente tan encima y animando. Creo que la unión que hay con la ciudad y el ambiente que se respira es muy especial, esa es la palabra, y luego el trato hace que todo sea supernormal para poder crecer.

–¿Un resultado para la final con el Real Oviedo?

–Resultado no te digo(risas), pero sí que creo que vamos a ascender. No me mojo con el resultado pero creo que el equipo va a conseguir el ascenso en Oviedo.