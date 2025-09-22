Un rival directo del Mirandés cesa a su entrenador La Cultural Leonesa prescinde de Raúl Llona tras cosechar 4 puntos en las primeras 6 jornadas

La Cultural y Deportiva Leonesa ha puesto fin a la etapa de Raúl Llona como entrenador del primer equipo. La decisión, adoptada hoy por la dirección deportiva, ha sido comunicada a primera hora de la mañana por su responsable, Jose Manzanera.

El propio técnico riojano ha anunciado su salida a Heraldo de León con una frase rotunda: «Es cierto, me lo acaban de comunicar. No tengo nada más que decir y supongo que será el club quien lo comunique».

El desenlace se produce apenas seis jornadas después del esperado regreso culturalista a la Segunda División, con un balance de cuatro derrotas, un empate y una sola victoria, la cosechada en El Sardinero hace dos jornadas. Actualmente, los leoneses ocupan el vigésimo puesto en la tabla clasificatoria.

El entrenador del último ascenso ya es historia. Sin embargo, a pesar de haber sido la cabeza visible del regreso al fútbol profesional, su labor al frente del equipo ya estaba seriamente cuestionada en mitad de las celebraciones del hito.

Tras conseguir el objetivo, el club decidió dar una segunda oportunidad al riojano, pero la confianza quedó tocada y ha acabado por disolverse con media docena de partidos disputados de la presente campaña.Cabe recordar que también la salida del preparador físico, que venía de la mano del cuerpo técnico, y agrietó aún más la relación con los dirigentes del club.

La sorpresiva goleada en Santander sirvió para dilatar una decisión que ya estaba tomada. Ante el Castellón, el equipo volvió a las andadas, fue merecidamente derrotado y la historia llegó a su final. Llona cierra una brillante etapa de dos temporadas y tres meses al frente de la Cultural, ascenso a Segunda incluido. Turbulencias en un rival directo del Mirandés.

