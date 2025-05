«Nadie les ha regalado nada»

. Al jugar en casa y por lo tanto no tener que emprender un largo viajo como ha tenido que hacer el Mirandés esta semana, ... el entrenador del Córdoba, Iván Ania, esperó hasta ayer para hacer referencia al partido en el que esta noche se enfrentarán los suyos y el Mirandés.

A falta de tres jornadas, contando la de hoy para los que se miden en El Arcángel quienes hablan del equipo de Anduva deja de lado –vienen haciéndolo desde hace semanas– tópicos y no se refieren a los rojillos como sorpresa, sino como realidad. Todos los técnicos saben que como la Liga no es otra cosa que un torneo de la regularidad, cuando se habla de un rival que lleva prácticamente toda la temporada en posiciones de 'play off' coinciden al apuntar que al Mirandés «Nadie le ha regalado nada».

Tras recordar las dificultades de los rojillos para formar el primer once de la temporada, el que se enfrentó precisamente al Córdoba, el técnico del equipo andaluz ha apuntado que «el equipo fue creciendo, fueron ganando los partidos y es mucho más fácil crecer desde la victoria que desde la derrota, y están ahí por méritos propios. O sea, que es un equipo muy complicado».

En cuanto al juego del equipo de Lisci se deshizo en elogios al trabajo que realizan los centrales, los centrocampista, los carrileros y los hombres de ataque, en definitiva del buen engranaje que forman todas las piezas del Mirandés y apuntó que «nos van a poner las cosas difíciles y tengo que hacerles ver a mis jugadores que la intensidad que ellos van a a tener o la intención de ganar el partido, porque saben que ganando se van a meter en ascenso directo a falta de dos jornadas y dependiendo de sí mismo, si nosotros no salimos enchufados y con los cinco sentidos puestos en el partido, igual cuando nos queramos meter ya es tarde»

Así que intentará Iván Ania hacer que los suyos afronten el choque como «dominadores, tendremos que intentar conceder lo menos posible al rival para sacar los tres puntos. Nosotros, aunque parezca que no, claro que tenemos cosas en juego. Queremos sumar de tres, intentar hacer los seis puntos de casa y cerrar bien la temporada. Posibilidades de estar en el 'play off, aunque pocas, las tenemos y queremos quedar lo más arriba posible». Así pues, nada de regalos y seguro que los dos equipos lo darán todo para conseguir el triunfo.