Recalar en el Mirandés siempre da sus frutos

Acabada la temporada, más tarde que otros rivales de la misma categoría, es tiempo, por un lado, para que jugadores y técnicos disfruten de un ... periodo vacacional que, en muchos casos, será algo inferior al habitual al haber terminado la competición este pasado sábado. Y, por otro, para que sus respectivos agentes de representación busquen destinos a los que no mantengan contrato con otros clubes, así como a los que sí lo tienen para encontrar la mejor salida posible. Una vez más se comprueba que recalar en el Mirandés da sus frutos.

De entrada, Izeta (25 años) pasa a tener ficha del Athletic hasta junio de 2027, un hecho que no estaba nada claro hace meses. Sin embargo, su fenomenal temporada en el Mirandés, play off incluido, le permitirá arrancar la pretemporada a las órdenes de Ernesto Valverde.

El Athletic Club ha ejecutado la ampliación del contrato de Urko Izeta otros dos años. El delantero, que finalizaba su vinculación el 30 de junio, pasa automáticamente a tener ficha del primer equipo y comenzará el trabajo estival a las órdenes de Txingurri.

El delantero Pasa de estar, meses atrás, casi descartado en el Athletic a hacer la pretemporada con un equipo de Liga de Campeones

El punta «ha vuelto a demostrar que es un goleador insaciable», sostienen desde Ibaigane. Sus 15 tantos con el Mirandés en su estreno en Segunda División, dos de ellos en el play off de ascenso, han demostrado su evolución como futbolista a sus 25 años. Se trata de una diana cada tres partidos en 2.651 minutos. Un promedio espectacular.

El ariete guipuzcoano ha marcado en todas las categorías. Anotó 40 goles en Segunda Federación entre Arenas (19) y Bilbao Athletic (21). Y 10 en su única temporada en Primera Federación, 6 con el Amorebieta y 4 en el filial rojiblanco, para el que fue contratado por la dirección general en enero de 2023.

En caso de no ganarse el puesto en el primer conjunto rojiblanco durante los meses de julio y agosto a buen seguro que no le faltarán ofertas en otros destinos. No obstante, de poder estar descartado a renovar por una entidad cuyo primer equipo va a jugar este curso la Liga de Campeones.

Pero es que hasta los que menos (o casi nada) han intervenido a las órdenes del cuerpo técnico dirigido por Alessio Lisci encuentran un lugar donde continuar sus carreras, en su caso en Segunda División. Continúan en el fútbol profesional. Es el caso del portero Luis López. El meta ya exrojillo (aunque se supone que los contratos expiran el día 30 de junio) formaliza su fichaje por el Eibar, rival del cuadro jabato en Segunda.

Inédito esta última campaña en el Mirandés al haberlo jugado todo en Liga y play off Raúl Fernández (sí disputó el encuentro de Copa) «Luis López se convierte en el refuerzo para la portería del Eibar de cara a la próxima temporada. El guardameta proveniente del Mirandés, de 24 años (Murcia, 2001), es también canterano del Real Madrid CF», anunciaron ayer en los medios oficiales de la entidad armera.

El cancerbero El meta sólo jugó un partido esta campaña (de Copa) y, a pesar de ello, se mantiene en un club histórico de Segunda

López recaló en el Mirandés en 2023, con 22 años, después de que en la campaña 2022-23 continuara como tercer portero de la plantilla del Real Madrid. Antes de llegar a Miranda, por lo tanto, donde ha estado hasta ahora, durante dos cursos completos. Ha participado en estos dos años futbolísticos en sólo diez partidos, incluidos los de Copa (dos el curso 23/24 y uno, en el recién concluido).

En el ejercicio que concluyó deportivamente hace seis días es el único miembro de la plantilla que no se ha estrenado en el campeonato doméstico ni en la fase de ascenso como consecuencia del buen estado de forma del cancerbero bilbaíno.

Unos días antes, se produjo la confirmación del salto del entrenador, Lisci, y su cuerpo técnico (a excepción de Muneta, que se queda en Miranda, donde reside) a Primera División. A Osasuna. Una vez más se confirma que el Mirandés es un escaparate perfecto en el fútbol profesional para la evolución de técnicos y futbolistas. Son innumerables los que dieron el paso a la élite o recalaron en equipos con más músculo financiero y ambiciones deportivas que el modesto conjunto mirandesista.