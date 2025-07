Raúl Fernández se despide del Mirandés y cierra su segunda etapa en el club

Toni Caballero Miranda de Ebro Lunes, 14 de julio 2025, 13:05 Comenta Compartir

Raúl Fernández Cavada ha dicho adiós al Club Deportivo Mirandés por segunda vez en su trayectoria deportiva. El guardameta de 37 años de edad tenía contrato en vigor con el conjunto de Anduva, pero también una cláusula liberadora en caso de querer cambiar de aires, que es la fórmula que finalmente ha escogido.

Así las cosas, tras pedir un par de semanas para aclarar su futuro, puesto que la dirección deportiva del club quería contar con él como uno de los pilares para el nuevo proyecto, el vasco ha decidido hacer uso de la cláusula para poner fin a su segunda etapa en Miranda.

«Hoy me toca hacer algo que no es fácil, decir adiós a un club que me lo ha dado todo», iniciaba su carta de despedida publicada en redes sociales. Todo ello antes de proseguir dando las gracias a los dirigentes de la entidad, también a la dirección deportiva y a todos los trabajadores que hacen posible el día a día en el conjunto de Anduva, «el alma silenciosa» del club.

Tampoco faltaron las líneas para la parroquia jabata, con «pelos de punta» para agradecer el aliento recibido durante la última campaña, un curso en el que se creó un «vínculo real» con el equipo.

Por último, aprovechó el mensaje para despedirse de Miranda, «donde me he sentido en casa», para resaltar la fuerza de la amistad de un vestuario que ha hecho historia y para decir adió como «un mirandés más», lleno de orgullo por haber vestido la elástica rojinegra. Ahora queda esclarecer si su próximo destino es el Real Zaragoza, como apuntaban varios medios aragoneses en los últimos días, o si por el contrario escala a una plantilla de Primera División, como se ha rumoreado en las últimas horas.

Temas

CD Mirandés