Raúl ejerció de capitán del Mirandés en su anterior estadio

Ángel Garraza Sábado, 8 de febrero 2025, 20:47

Es uno de los capitanes del Mirandés, aunque no suele portar el brazalete dentro del rectángulo de juego. Lo llevan Tachi o Reina, pero en el Nuevo Los Cármenes fue Raúl Fernández quien ejerció de capitán en su anterior estadio. Al margen de cuajar otra magnífica actuacion, con un par de intervenciones salvadoras en la primera parte, el cancerbero mirandesista fue el encargado de ser la voz rojilla sobre el césped en Granada por gentileza de Tachi.

Lo explicó en rueda de prensa Alessio Lisci. «Cuando he dado la alineación, Tachi me ha dicho que si me parecía bien darle el brazalete y así ha sido». Para él, no cabe duda, «era un partido especial, estaba toda su familia aquí. Y el detalle es una demostración más de lo que es nuestro vestuario, que es la clave».

