El Racing se presenta plagado de exmirandesistas y con deseos de revancha por el curso pasado

Hace algo más de cinco años, en el mes de julio de 2020, que se pudo presenciar la imagen en la sala de prensa de ... Anduva, en plena pandemia, con Chema Aragón, entonces director deportivo del Mirandés, el presidente rojillo Alfredo de Miguel y quien se presentaba como nuevo entrenador mirandesista, José Alberto. Hoy sólo queda en el club jabato su máximo responsable y los otros dos que compartían con él espacio en torno a una mesa serán mañana rivales al encabezar el área deportiva del Racing.

Un adversario que llega líder, con cinco exmirandesistas en sus filas y con notables ganas de revancha por todo lo acontecido la pasada temporada, cuando el modesto pudo siempre con el contrario. Tres victorias de los jabatos y una igualada es el balance entre ambos que arrojó la temporada anterior, duelos que culminaron con la eliminación por parte de la escuadra de Miranda del equipo de Santander y que en la localidad cántabra se han encargado de recordar esta semana. De manera pública, al menos desde su entorno.

El pucelano ha asumido este verano las riendas de la dirección deportiva, después de un fugaz paso por el Elche que duró unas semanas y tras haber triunfado en el Mirandés, al ascender a su primer equipo y lograrlo mantener posteriormente con una semifinal de Copa incluida. Quiso abandonar el barco un año antes de concluir su contrato, pero el mandatario no le dejó que se fuera si el Oviedo, que era el que más pujó por él, no pagaba la totalidad de su cláusula de rescisión (un millón de euros). No lo hizo y cumplió seis años en el club. Primero, como ojeador y tras la marcha de Jesús Seba se puso al frente del organigrama deportivo.

14 años después, en la próxima primavera, el club santanderino con cinco exmirandesistas desempeñando un papel fundamental, quiere regresar a la élite, de donde descendió en 2012.

Ahora se encuentra en un club que suspira por volver a Primera 14 años después (bajó en 2012) tras pasar por el barro y por graves problemas económicos. La entidad cántabra ha permanecido 13 años en concurso de acreedores, con una deuda sólo con Hacienda de más de 37 millones de euros. Allí, en la actualidad, apuestan alto y con un estadio lleno solo piensan en el ascenso.

Todo hace indicar que la plantilla que han formado es para tratar de lograr el objetivo que el Mirandés le quitó de las manos de forma sobresaliente hace apenas unos meses.

Con José Alberto, otro exmirandesista, en el banquillo del cuadro blanquiverde. Forma con Aragón el tándem deportivo que quiere llevar a los de Santander a la élite. El de Oviedo dirigió al Mirandés durante la campaña 2020/21. No obstante, el asturiano, al igual que su plantilla, tendrá a buen seguro una espina clavada tras lo acontecido sobre el césped el ejercicio pasado, donde el Mirandés demostró ser superior a su adversario. Los datos, una vez más, no engañan.

Mañana se peresentará como líder y referencia en la categoría para medirse a un penúltimo clasificado que sólo ha sumado un punto en sus cuatro encuentros como local en el exilio de Mendizorroza. Las trayectorias son diferentes, pero dos jugadores con pasado en el club de Anduva repiten presencia en El Sardinero: Íñigo Vicente y Sangalli.

El segundo, sin embargo, no podrá enfrentarse a uno de sus anteriores conjuntos porque debe cumplir su segundo partido de sanción tras ser expulsado en El Molinón. Le cayeron dos choques de un castigo que concluirá este sábado en Vitoria.

3 jugadores con pasado jabato militan en el cuadro cántabro; los tres son capitales para José Alberto, aunque Sangalli no jugará por sanción.

Es una baja sensible para su entrenador porque el donostiarra se había convertido en un fijo por el carril diestro, haciendo de eso, de carrilero. Está siendo uno de los destacados de su equipo.

Quien sí estará, salvo que medie en las horas que restan para la disputa de este compromiso algún tipo de contratiempo de carácter físico, es Íñigo Vicente. Otro que es indiscutible y primordial en el balance ofensivo de los de José Alberto.

A ellos dos se ha sumado esta temporada, una incorporación posibilitada por la llegada de Chema Aragón, el defensa central Pablo Ramón. Dejó una magnífica imagen en Miranda el curso 2023/24 al tratarse de un central sobrio, pero al mismo tiempo de calidad y elegante para sacar la pelota jugada desde atrás.

Es otro que ya tiene un papel preponderante en la zaga santanderina. Suma seis encuentros, cuatro como titular, entre ellos los tres últimos de su equipo. Como era previsible, se ha afianzado en la defensa rival.