«Quiero que haya un ambiente muy fuerte porque el partido será dificilísimo»

El Mirandés va a recibir el lunes al Tenerife y, tal y como se encuentran clasificados ambos contendientes, dejando de lado las emociones, hasta un ... espectador neutral podría pensar que el signo d este partido en la quiniela es un uno fijo. Es entendible que el favorito sea el conjunto rojillo por encontrarse en la zona noble y porque además va a jugar en casa, en Anduva, este feudo que es tan complicado para los contrincantes. Se miden quinto contra vigesimoprimero un equipo que suma 48 puntos frente a otro que ha conseguido 19, así que si el pronóstico se hiciera sólo con las estadísticas, si de él se encargara la inteligencia artificial, nadie dudaría, pero el fútbol es algo más que mera estadística, de ahí su grandeza

El técnico rojillo, Alessio Lisci, tiene, como sus jugadores, «confianza», pero eso no implica que vayan a saltar al césped de Anduva, confiados, «eso nunca, los jugadores son conscientes de lo difícil que va a ser y, sobre todo, por suerte, tenemos el recuerdo del partido de ida». En el Heliodoro Rodríguez López perdió el Mirandés ante un Tenerife que ya en aquel entonces estaba en una situación clasificatoria complicada, así que el entrenador incide en que habrá que pelear mucho para hacerse con la victoria. «Sabemos que tenemos que darlo todo, lo digo de verdad, tendremos que estar en tensión durante todo el tiempo porque va a ser un partido muy, muy duro».

El equipo tiene habitualmente el apoyo de la grada, lo sabe Lisci, pero aun así hace un llamamiento para que, aunque sea en lunes, la gente acuda a Anduva para ayudarnos. «Invito a la afición a venir para apoyar al equipo. Estoy notando que la gente está pensando mucho en el partido contra el Oviedo, y es un error monumental porque el partido ante el Tenerife no está ganado, ni mucho menos. Por eso quiero que haya un ambiente muy fuerte, que la gente nos anime, porque el partido va a ser duro y muy difícil».

Augura que habrá momentos en los que los rojillos sufrirán porque el conjunto canario «presiona mucho, todo lo contrario de lo que ocurrió la semana pasad que parecía que estábamos muy cómodos en el campo porque el Levante no te aprieta. El del lunes va a ser un partido muy parecido al del Málaga, habrá momentos duros y tendremos que estar todos juntos».

No echa en cara nada a la afición, ni mucho menos, pero sí le pide que se meta en el partido desde el pitido inicial porque de esta manera será más factible que llegue la ansiada victoria. En la comparecencia ante la prensa al acabar el último entrenamiento repitió Lisci una y otra vez que para ganar al Tenerife los suyos tendrán que poner toda la carne en el asador.

«No se puede pensar que el partido del lunes es fácil y el del Oviedo difícil, que no, que el que tenemos ahora es dificilísimo. A partir de ahí, si somos capaces de hacer las cosas como las hicimos contra el Ferrol, luego se dirá que no era tan difícil, pero no, todo el mundo tiene que estar mentalizado de que no vamos a enfrentarnos a jugadores malos, ni mucho menos. Este no va a ser un partido trampa, será lo siguiente».