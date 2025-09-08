Ya han puntuado todos los equipos

La cuarta jornada, la que arrancó con la goleada de los rojillos al Albacete ha sido, a falta de que se juegue el partido entre ... el Eibar y el Andorra en Ipurua, pródiga en goles. Aun habiéndose dado dos empates sin que se moviera el marcador se han anotado un total de 29.

Si la eficacia ha sido una de las señas de identidad de esta semana cabe indicar que la cuarta cita para los equipos ha servido para que los veintidós contendientes tengan ya al menos un punto en su casillero.

Empezaba la cuarta jornada con la Cultural Leonesa, el Granada y el Ceuta como equipos que no habían conseguido sumar en sus anteriores compromisos. El cero quedó ayer en el olvido para los tres. En el caso de la recién ascendida Cultural Leonesa después de que consiguiera un meritorio empate, sin goles eso sí, ante uno de los conjuntos que aspira a regresar a Primera, el Leganés.

También quiere volver a la máxima competición el Granada, pero no ha arrancado especialmente bien. Esta semana ha sumado su primer punto tras empatar 2-2, ante el Málaga en la Rosaleda.

Sin estrenarse estaba también otro de los conjuntos nuevos en Segunda, el Ceuta, y en esta jornada no sólo ha puntuado, sino que ya ha conseguido conocer el gusto de la victoria después de imponerse por 2-1 al Huesca en un choque que se resolvió en la recta final. Se adelantaron los ceutís pero los aragoneses empataron en el minuto 85. Parecía que iban a tener que conformarse con el empate, pero se rehicieron y el gol de la victoria llegó en el 88.

Otros resultados

En la recta final, en este caso en el minuto 89 en cuando llegó el gol del triunfo para el que será el próximo rival del Mirandés, el Dépor que ganó por 1-0 al Sporting con gol del ex rojillo Barcia.

El Dépor está en zona de play off al igual que el Valladolid que en su visita a la Romareda consiguió empatar (1-1) ante el Zaragoza. Y encabezando la tabla se encuentra el Racing que cuenta sus partidos por triunfos, el último tras ganar al Almería por 2-3 tras ir perdiendo 2-0.

El encuentro en el que los aficionados vieron más goles fue el que enfrentó a la Real Sociedad B y el Cádiz. Al final de los noventa minutos el resultado fue de 3-3. Por contra el duelo que acabó como empezó fue el de El Plantío el Burgos-Las Palmas acabó sin variaciones, el resultado fue de 0-0.

Con estos marcadores y tras las dos victorias seguidas de los rojillos el Mirandés se ha situado en la mitad de la tabla, es noveno.