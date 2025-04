Primeros dos puntos que 'vuelan' de Anduva en 2025

La afición mirandesista se ha acostumbrado a los resultados positivos en Anduva. Tal es así que el conjunto rojillo había ganado todos los encuentros que ... se han disputado en el Municipal en lo que va de 2025.

Seis partidos que se saldaron con otras tantas victorias pese a la presencia de algunos visitantes tan cualificados como que aspiran al ascenso directo: derrotó por 3-0 al Elche, actualmente líder, y por 2-1 al Racing, ahora tercero con un punto más que el Mirandés. A los dos les tiene el golaveraje ganado.

También superó al Oviedo, quinto en la clasificación, al vencer por 1-0; así como al Málaga, por 3-2; y se deshizo del Racing de Ferrol por 4-1 y por 2-0 del Tenerife. Un total de 15 tantos a favor y sólo cuatro encajados era hasta la fecha el estupendo botín con el que se había hecho el cuadro jabato a orillas del Ebro.

Continúa sin perder porque ante el Deportivo firmó tablas, si bien son los dos únicos puntos que han volado de Miranda desde el mes de enero, en los cuatro últimos meses. La cosecha sigue siendo fenomenal al haber conseguido 19 de 21 posibles desde que empezó la segunda vuelta y el ejercicio actual.

No obstante, a juicio del preparador rojillo y en lo que respecta principalmente a los partidos a domicilio, «hay que entender que tenemos que hacer más. Nos lo está diciendo la liga. Ir más a los detalles porque hay que seguir en una pelea, que no era la nuestra. Si hacemos lo nuestro no es bastante. Hay que hacer un poco más, pero confío plenamente porque entreno a chicos fantásticos que van a crecer y vamos a seguir para arriba hasta final de año».

Lisci, en este sentido, espera que los «detalles» que han costado puntos en los últimos minutos de tres de los cinco últimos choques se corrijan en las siete citas que faltan: tres como local y cuatro a domicilio.