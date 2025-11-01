El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Repetir hoy esta imagen que se dio el pasado miércoles en la provincia leonesa será una buena señal para el mirandesismo. Javier Quintana / Factoría 9

La primera final de las muchas que le restan al Mirandés

Quedarán después 30 duelos, pero a nadie se le escapa que el choque de hoy (16.15 horas) ante la Cultural es clave para el futuro rojillo

Ángel Garraza

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:18

Es la jornada duodécima del campeonato doméstico de Segunda División, queda un mundo por delante, sí, pero dada la situación clasificatoria del equipo rojillo, penúltimo ... en la tabla sólo por delante del colista Zaragoza, que el adversario de esta tarde (Reino de León, 16.15 horas) es la Cultural, un rival directo por eludir el descenso que suma dos puntos más actualmente que el Mirandés, a lo que hay que añadir el runrún existente en la Miranda futbolera por la marcha del equipo y la labor de Fran Justo al frente de la plantilla, todo el mirandesismo es consciente de que el partido de hoy se antoja vital para el futuro deportivo del club rojillo.

