La primera final de las muchas que le restan al Mirandés

Es la jornada duodécima del campeonato doméstico de Segunda División, queda un mundo por delante, sí, pero dada la situación clasificatoria del equipo rojillo, penúltimo ... en la tabla sólo por delante del colista Zaragoza, que el adversario de esta tarde (Reino de León, 16.15 horas) es la Cultural, un rival directo por eludir el descenso que suma dos puntos más actualmente que el Mirandés, a lo que hay que añadir el runrún existente en la Miranda futbolera por la marcha del equipo y la labor de Fran Justo al frente de la plantilla, todo el mirandesismo es consciente de que el partido de hoy se antoja vital para el futuro deportivo del club rojillo.

Todos los encuentros son importantes y más en una categoría en la que a un partido cualquiera es capaz de adjudicarse los tres puntos, pero este compromio se puede catalogar como la primera final de las muchas que restan por afrontar en el presente campeonato.

Es un encuentro clave en el que no se puede fallar. Caer contra uno de los favoritos o el líder, que es lo que ha sucedido cuando el Mirandés ha perdido frente al Deportivo, primero, y el fin de semana anterior contra el Racing, siempre se considera menos reprochable que hacerlo –peor aún si no se da una óptima imagen– ante un oponente que persigue el mismo objetivo, que acaba de ascender y que está justo por encima en la clasificación.

Bajas Pablo López, por parte rojilla, y Eneko Satrústegui y Tresaco, por la Cultural

Al tener una plantilla amplia no notará en exceso el hecho de haber jugado este pasado miércoles duelo copero. Nueve efectivos se quedaron en casa y salvo sorpresa o contratiempo de última hora, todos están llamados a ser de la partida en tierras leonesas.

La baja de Juan Gutiérrez podría ser suplida por Pica, quien de esta forma volvería al once inicial después de unas jornadas sin figurar en la alineación. Bauza, que regresa tras cumplir el encuentro de sanción por tarjetas, es de suponer que también entrará en la medular. Es uno de los más destacados en el arranque del curso y todo hace indicar que Justo contará con él.

Por parte local, escuadra que presenta unos números muy similares a los del Mirandés al no haber sumado aún los tres en el Reino, no estarán el defensa Eneko Satrústegui ni el extremo Tresaco. Ziganda, que sustituyó a Raúl Llona hace varias semanas al frente del banquillo de la Cultural, tiene algún jugador más con molestias y esperará a hoy para saber si participará o no.

Su plantilla mezcla la veteranía y la juventud con el fin de intentar ser competitivos en su regreso al fútbol profesional. En el tramo final llegaron al club blanquillo los defensas Hinojo e Iván Calero y los extremos Paco Cortés y Jordi Mboula.

De entrada, la portería está cubierta por el veterano Edgar Badía, con experiencia en Segunda y en Primera. Rubén Sobrino, también de 33 años, es el que aporta la experiencia en el ataque, pero cuenta con efectivos de calidad también en la medular, con el argentino Ojeda, cedido por el Villarreal y una pieza indiscutible en este equipo en el medio del campo, principalmente a la hora de recuperar.

O Bicho (Javier Fernández), de talante más ofensivo y un seguro en el pase. También es clave en esta escuadra Chacón, mediapunta cedido por el Deportivo de La Coruña y un hombre fundamental en el ascenso de este equipo. El central croata Barzic y el canterano Rodri Suárez son quienes habitualmente forman pareja en el eje de la zaga.

Si para el cuadro jabato es un partido vital por mucho que falte tanto por delante, tampoco lo es menos para un rival que si pierde en su campo y en función de otros resultados podría caer a puestos de descenso y sumar de esa manera seis choques sin una sola victoria como anfitrión.

8 tarjetas por partido de media ha mostrado el árbitro de esta tarde, José Antonio Sánchez.

El encargado de poner orden en el rectángulo de juego y en la zona técnica será el almeriense José Antonio Sánchez (34 años). Hasta el momento, en esta su segunda campaña en la categoría, ha dirigido cuatro encuentros en los que llama la atención el elevado número de cartulinas que ha mostrado a los contendientes.

Tiene una media de ¡¡ocho!! por partido: empezó moderado, sólo tres en el Deportivo- Burgos; pero después enseñó 9 en el Zaragoza-Valladolid; 12, en el Leganés-Las Palmas y 9, en el Castellón-Sporting.