El primer asalto del 'play off' se decidirá en el partido de vuelta

El Mirandés B se estrenó ayer en el 'play off' de ascenso a 2ª RFEF, y al final de los noventa minutos del primer partido ... de la eliminatoria entre el quinto clasificado de la Liga regular, los rojillos y el segundo, el Tordesillas, todo quedó en el aire. Nada hay decidido después de que los dos contendientes empataran (1-1), en un duelo en el que las acciones más significativas se produjeron en los minutos iniciales de ambos períodos.

El partido arrancó con mucha intensidad, tanta que en el primer minuto ya se habían visto jugadas interesantes en ambas áreas. Los vallisoletanos avisaron en la jugada inicial con un disparo que se fue alto y el Mirandés respondió segundos después con una intentona de Aritz.

Daba la sensación de que ambos equipos querían solventar la situación por la vía rápida, y no hubo que esperar demasiado para que se inaugurara el marcador en un Anduva en el que se dieron cita más de mil espectadores para animar a los jabatillos que dieron la primera alegría en el minuto 9. El capitán, Asier, abrió la cuenta rojilla al cabecear el cuero tras un lanzamiento de falta.

Se ponían bien las cosas para los de Trejo que movían bien el balón ante un rival mucho más físico y que optaba por un fútbol más directo para contrarrestar a los rojillos. El partido era de ida y vuelta, no había un claro dominador y tampoco demasiadas ocasiones claras de peligro en ninguna de las dos áreas. Los de casa se acercaron por mediación de Santa en el minuto 37, pero se entretuvo y no pudo resolver la acción. En los últimos minutos el Tordesillas achuchó y Samu se plantó ante Ale Gorrín en dos ocasiones, pero el marcador no se movió y se llegó al descanso con la ventaja mínima para el Mirandés.

Más enchufados

A la vuelta de vestuarios el Tordesillas salió mejor y en el minuto 48 restableció las tablas tras el gol de Miguel que aprovechó una indecisión en la zaga mirandsista que no estuvo contundente para despejar el balón que se paseaba por el área. Los rojillos pidieron fuera de juego, pero el colegiado dio por bueno el tanto que hizo daño al Mirandés que tardó en recuperarse.

Ale Gorrín intervino en un par de ocasiones para impedir que los visitantes cobraran ventaja, y permitió así que los suyos cogieran aire. Al filo de la hora de partido Arriola y Aritz se acercaron a la meta de Farolo, pero no acertaron con la puerta, como tampoco lo hizo el visitante Chatun que perdió en el mano a mano con el guardameta rojillo en el minuto 73. Los últimos arreones también fueron visitantes en el tiempo de prolongación, pero el marcador no se movió.

Han quedado las espadas en todo lo alto y la eliminatoria se resolverá en Tordesillas, el próximo domingo a las cinco de la tarde. Ayer los dos contendientes empataron, como ya lo hicieron en la liga en un partido que fue presenciado por Lisci y un buen número de jugadores del primer equipo.