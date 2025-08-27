El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sus compañeros realizaron este miércoles diferentes ejercicios físicos en el anexo. Avelino Gómez

Las previsiones apuntan a que Pablo Pérez estará disponible en el Mirandés en un par de semanas

El carrilero aún no ha podido debutar al recuperarse de una lesión muscular

Ángel Garraza

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:05

Es una de las ausencias que tiene el Mirandés desde la pretemporada. Ya no pudo estar convocado por lesión para el primer encuentro que el ... equipo rojillo disputó en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz y, posteriormente, desde la entidad se emitió el correspondiente parte médico. El lateral, uno de los carrileros que tiene la plantilla mirandesista a estas alturas del curso, apura los plazos de recuperación y para dentro de un par de partidos –quizás esté un poco justo para la visita a Albacete– sí posiblemente para el regreso a la condición de local de la escuadra jabata, el 13 de septiembre frente al Deportivo de La Coruña, esté a disposición del técnico para entrar en la convocatoria contra los gallegos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna
  2. 2 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  3. 3 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  4. 4 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  5. 5 El agua del mar cubre casi por completo la playa de Ereaga
  6. 6 Rosario y Asier cierran su tienda de velas del Casco Viejo solo 10 meses después de abrir: «Este sueño continúa»
  7. 7

    La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Euskadi y Francia
  8. 8 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions
  9. 9

    La Real ata en corto a Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  10. 10

    La playa vasca en la que se multará por fumar desde finales de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las previsiones apuntan a que Pablo Pérez estará disponible en el Mirandés en un par de semanas

Las previsiones apuntan a que Pablo Pérez estará disponible en el Mirandés en un par de semanas