Las previsiones apuntan a que Pablo Pérez estará disponible en el Mirandés en un par de semanas El carrilero aún no ha podido debutar al recuperarse de una lesión muscular

Ángel Garraza Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:05

Es una de las ausencias que tiene el Mirandés desde la pretemporada. Ya no pudo estar convocado por lesión para el primer encuentro que el ... equipo rojillo disputó en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz y, posteriormente, desde la entidad se emitió el correspondiente parte médico. El lateral, uno de los carrileros que tiene la plantilla mirandesista a estas alturas del curso, apura los plazos de recuperación y para dentro de un par de partidos –quizás esté un poco justo para la visita a Albacete– sí posiblemente para el regreso a la condición de local de la escuadra jabata, el 13 de septiembre frente al Deportivo de La Coruña, esté a disposición del técnico para entrar en la convocatoria contra los gallegos.

«Practicadas las pertinentes pruebas médicas al jugador del Mirandés: Pablo Pérez, los resultados han determinado que el futbolista sufre una lesión miotendinosa en el músculo cuádriceps de su pierna derecha. El jugador no pudo viajar a Cádiz con el resto de la expedición pendiente de los resultados médicos, por lo que no pudo formar parte de la convocatoria en el Estadio Nuevo Mirandilla. El tiempo de recuperación estará sujeto a la evolución clínica de la lesión», se indicó de forma oficial la semana pasada por parte del club. Fer Medrano es quien ha ocupado este puesto en los dos primeros choques del campeonato a la espera de que la competencia también se refleje en esta posición. Lachuer está a un paso del Valladolid El club pucelano ha puesto punto final a uno de los culebrones de este mercado estival en lo que respecta al exjugador del Mirandés y el Valladolid. La entidad blanquivioleta ha cerrado la incorporación de Mathis Lachuer, centrocampista francés libre tras finalizar contrato con el club de Miranda. Fue ofrecido a equipos de Francia; Málaga y Zaragoza se interesaron y el Hull City inglés llegó a presentar una propuesta formal. Sin embargo, el jugador nunca contempló abandonar España.

