La pretemporada del Mirandés arrancará el 8 de julio y el 26 ante el Athletic B jugará un amistoso

Ángel Garraza Martes, 24 de junio 2025, 18:28 Comenta Compartir

El primer equipo rojillo ha terminado el último, junto al Oviedo, la competición de Segunda División. Así que el trabajo volverá a retomarse sobre el césped con menos días de separación que en otros clubes. No obstante, como casi toda la plantilla será nueva, al igual que el entrenador que asuma las riendas del cuadro jabato, la mayoría de ellos habrán tenido suficiente tiempo para descansar y desconectar de la temporada anterior salvo que se integre algún futbolista que haya jugado play off de ascenso, no necesariamente de Segunda a Primera sino de Primera RFEF a la división de plata.

Sea como fuere, si la competición se cerró para el Mirandés el pasado sábado, 21 de junio, apenas 17 días después regresará el balón a las instalaciones de Anduva (campo anexo) porque el comienzo de la pretemporada se ha fijado para el día 8 de julio.

Habida cuenta de que la Liga empezará el fin de semana del 17 de agosto, serán por lo tanto cinco semanas de preparación, que es lo que suele ser habitual en cuanto a los plazos mínimos para preparar la campaña siguiente.

A nadie se le escapa que dada la peculiaridad e idiosincracia del cuadro jabato, para ese día faltarán muchos de los miembros que compondrán la plantilla 2025/26, de tal manera que a los que se hayan confirmado para esa fecha (tampoco se prevé que para entonces se trate de un número elevado de jugadores) los miembros del filial ya comprometidos con el club son los que ayudarán en el trabajo que desarrolle el cuerpo técnico a designar en los siguientes días durante esas jornadas y, probablemente, en toda la actividad estival.

El Mirandés jugará amistosos, tampoco demasiados y todos ellos, los que se programen, serán a domicilio a causa de las obras que se ejecutan en el estadio para levantar una nueva tribuna con todos los servicios allí contemplados. Así, uno de los ya confirmados será ante el filial del Athletic, equipo de Primera RFEF. Tendrá lugar el día 26 de julio en Lezama. Se calcula que habrá entre tres y cuatro partidos.

Jorge Cuesta

Por otro lado, el extécnico del filial del Celta es uno de los nombres que en las últimas horas ha sonado con más fuerza para hacerse cargo del banquillo mirandesista. Ya ha coincidido antes con Alfredo Merino y en Vigo lo dan por hecho.

Temas

CD Mirandés