Postigo: «Los jugadores que vienen deben aprovechar la gran oportunidad que les brinda el Mirandés»

Postigo recuerda que en las dos primeras jornadas, cuando el signo fue el de la derrota, faltaban jugadores. «No nos conocemos, van llegando y ya casi están jugando, así que todo tiene un proceso y se está cumpliendo. Los últimos chicos que han venido están empleándose con una intensidad brutal, eso hace que el jugador que juega habitualmente mejore. Es el proceso en esta aún pretemporada nuestra. Poco a poco se va mejorando y los futbolistas van cogiendo más confianza y eso se acaba viendo en el campo».

El capitán rojillo y miembro de la plantilla más veterano asume que los que llegan no están acostumbrados a que haya pocos jugadores antes de empezar. Están habituados a plantillas hechas, así que «tratamos de que tengan calma y de lanzarles el mensaje de que poco a poco llegarán más porque se está confeccionando una gran plantilla».

El ambiente, tal y como se pudo comprobar tras ganar en Albacete, es similar al que había años atrás, sin ir más lejos hasta hace unos meses de la campaña anterior, a juicio de una de las voces más autorizadas dentro del vestuario dada su experiencia. «Siempre lo digo, cuando en un vestuario no hay ese ambiente es mucho más difícil conseguir objetivos. También facilita ese buen ambiente cuando vienen victorias y los tres puntos de cada fin de semana. Si algo ha hecho Merino, ya el año pasado que es cuando yo llegué, es que ha fichado no sólo buenos jugadores sino buenas personas y eso se va viendo, que aquí todo el mundo va remando hacia la misma dirección. El ejemplo es el pasado fin de semana, se hizo un gran partido y los jugadores que no entran de inicio nos dan ese plus. Son los que están ganando los dos partidos».

El madrileño matiza que «el ambiente es similar al de la temporada pasada, pero eso no significa que se vayan a conseguir los éxitos de la temporada pasada. No tiene nada que ver. Sí que es fundamental para lograr los objetivos, que es que el Mirandés pueda seguir el año que viene en el fútbol profesional. Si bien, es prácticamente imposible que se vuelvan a repetir los resultados de la última temporada».

Estima que «va en la madurez de cada futbolista» el hecho de saber al lugar que llegan y cómo es ese sitio. «Cuanto antes llegues a esa madurez más arriba vas a llegar en tu carrera. A algunos jugadores nos cuesta más que a otros, pero la gran mayoría tiene muy claro a qué ha venido aquí. El Mirandés se tiene que convertir en sus carreras en un equipo de paso y aprovechar la gran ocasión que tienen ahora aquí; y que sus equipos de procedencia no duden en quedárselos en sus primeras plantillas. Si no aprovechan esta oportunidad es complicado que este tren vuelva a pasar».

Son cinco los centrales que configuran la plantilla. ¿Qué destacaría de sus compañeros de línea? «Todos tienen algo en común; ves a Iker Córdoba, por ejemplo, la juventud que tiene y, al mismo tiempo, la gran progresión que va a tener. Lo está haciendo ya muy bien, pero tiene un margen de mejora muy grande y lo va a alcanzar. Me recuerda mucho al Juan Gutiérrez de la pretemporada pasada, el jugador que nadie conocía y, finalmente, el gran cambio que tuvo. Son un jugador ahora y en marzo, abril, van a ser completamente diferentes».

Entiende que la intención ahora es sumar puntos como local en Mendizorroza. «Es nuestra casa ahora mismo y tenemos que hacer que los partidos sean muy difíciles como lo hacíamos en Anduva. Tenemos el reto de conseguir la tercera victoria consecutiva ante nuestra afición a la que no podemos exigir nada porque siempre nos apoya, pero a nosotros sí se nos tiene que exigir intentar hacer un gran partido porque el anterior contra el Huesca no lo fue».

Deberá ser ante «un gran Deportivo de La Coruña, un equipo que esta temporada va a estar entre los mejores. No tengo ninguna duda», asegura un Postigo que, a título individual, «estoy para lo que me necesite el equipo». Con él sobre el césped ha ganado los dos partidos el Mirandés. «Ha dado la casualidad, eso es algo anecdótico».

