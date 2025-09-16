El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
Nikic reapareció ante el Deportivo. Avelino Gómez

Postigo se ejercita con el grupo y Nikic gana terreno como meta titular del Mirandés

La plantilla arranca la preparación específica para visitar al Andorra

Ángel Garraza

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:55

El primer equipo rojillo reanudó en la mañana de este martes la actividad para seguir con su proceso de conjunción. El trabajo físico, con Postigo ... entre los jugadores disponibles ejercitándose con normalidad después de que en los últimos instantes del encuentro contra el Deportivo sintiera molestias, adquirió protagonismo en la sesión. El carrilero Pablo Pérez, por su parte, hizo un trabajo diferenciado del colectivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  2. 2 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  3. 3

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  4. 4 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  5. 5

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  6. 6

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  7. 7

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  8. 8 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  9. 9 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  10. 10

    Unos 60.000 esclavos producen un carbón vegetal que se vende en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Postigo se ejercita con el grupo y Nikic gana terreno como meta titular del Mirandés

Postigo se ejercita con el grupo y Nikic gana terreno como meta titular del Mirandés