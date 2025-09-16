Postigo se ejercita con el grupo y Nikic gana terreno como meta titular del Mirandés
La plantilla arranca la preparación específica para visitar al Andorra
Ángel Garraza
Martes, 16 de septiembre 2025, 18:55
El primer equipo rojillo reanudó en la mañana de este martes la actividad para seguir con su proceso de conjunción. El trabajo físico, con Postigo ... entre los jugadores disponibles ejercitándose con normalidad después de que en los últimos instantes del encuentro contra el Deportivo sintiera molestias, adquirió protagonismo en la sesión. El carrilero Pablo Pérez, por su parte, hizo un trabajo diferenciado del colectivo.
A partir del miércoles, la táctica y otros aspectos encaminados a preparar de la mejor manera posible la cita ante el Andorra cobrarán una mayor relevancia. Entre los presentes, realizando un trabajo diferenciado enfocado a los porteros, se encontraba Nikic, que ya fue titular el pasado sábado tras superar su dolencia.
El meta montenegrino entró en el once inicial en la segunda jornada liguera, tras llegar la semana anterior, y sólo ha dejado su puesto a Juanpa por el problema que sufrió en la primera parte del compromiso ante el Granada. Después de volver a ejercitarse, días después regresó a la alineación para ser de la partida contra el cuadro coruñés.
Se perfila, por lo tanto, como el inquilino habitual bajo palos, si bien también ha quedado demostrado que el cuerpo técnico confía plenamente en Juanpa para ocupar el marco cuando la ocasión lo requiera.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.