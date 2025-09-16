Postigo se ejercita con el grupo y Nikic gana terreno como meta titular del Mirandés

El primer equipo rojillo reanudó en la mañana de este martes la actividad para seguir con su proceso de conjunción. El trabajo físico, con Postigo ... entre los jugadores disponibles ejercitándose con normalidad después de que en los últimos instantes del encuentro contra el Deportivo sintiera molestias, adquirió protagonismo en la sesión. El carrilero Pablo Pérez, por su parte, hizo un trabajo diferenciado del colectivo.

A partir del miércoles, la táctica y otros aspectos encaminados a preparar de la mejor manera posible la cita ante el Andorra cobrarán una mayor relevancia. Entre los presentes, realizando un trabajo diferenciado enfocado a los porteros, se encontraba Nikic, que ya fue titular el pasado sábado tras superar su dolencia.

El meta montenegrino entró en el once inicial en la segunda jornada liguera, tras llegar la semana anterior, y sólo ha dejado su puesto a Juanpa por el problema que sufrió en la primera parte del compromiso ante el Granada. Después de volver a ejercitarse, días después regresó a la alineación para ser de la partida contra el cuadro coruñés.

Se perfila, por lo tanto, como el inquilino habitual bajo palos, si bien también ha quedado demostrado que el cuerpo técnico confía plenamente en Juanpa para ocupar el marco cuando la ocasión lo requiera.