Postigo cree que «para lograr cosas importantes hay ciertos detalles que el Mirandés tiene que cuidar»

«No estamos contentos, no ya por el resultado en sí porque creemos que nos merecimos más, sino por cómo se ha dado ese empate. Para conseguir cosas importantes, ya que estamos en una situación envidiable para intentarlo, hay ciertos detalles que tenemos que cuidad y no sólo hablo por el empate», aseguró Sergio Postigo a la conclusión del partido.

«Hemos tenido ocasiones para haberlo matado antes y en esas situaciones hay que tener más colmillo para que estas cosas no ocurran». Todo ello después de que «en la primera parte tuviésemos dudas, pero el equipo ha sacado el carácter, la personalidad y ha demostrado sobreponerse en la segunda».

El defensa central tiene claro que «no hay que estar pendiente de lo que pasa fuera de lo que es nuestro trabajo, de los otros rivales y de sus resultados, aunque es inevitable ver lo que hay en nuestro entono; pero es evidente que el ser jóvenes no exime de eso, de la personalidad».

Respecto a los puntos perdidos en los instantes finales, hizo hincapié en que «no nos ocurre sólo a nosotros, si ves otros partidos, los porteros suben a los saques de esquina y marcan en la última jugada... Son situaciones que al equipo que más maduro esté y que menos le tiemble el pulso, menos le ocurrirá. Nosotros también hemos tenido una ocasión muy clara tras el 2-2. Hay que saber leer los partidos en cada momento».

Otra vez al final «Les ocurre a todos; porteros han marcado goles en la última jugada y nosotros, pudimos hacer el 3-2»

Volvió a jugar ante el Dépor. «Me he encontrado muy bien. A mí me pagan por entrenar, por dar el máximo en cada entrenamiento, por aceptar las decisiones que tome el míster y por estar a su disposición para cuando lo necesite. Todos mis compañeros están haciendo un trabajo excepcional, así que no queda otra que trabajar para aprovechar la oportunidad y para subir el nivel de mis compañeros».

Tras admitir que no es fácil entrar a un partido empezado, «pero hay que estar concentrado», se le preguntó por una de las muchas acciones polémicas, una jugada que dejó seguir y cuando podía ser penalti (el tercero) a favor del Mirandés pitó una falta de Hugo Rincón. No se entendió muy bien su decisión. «Él me dice que era falta clara; yo le respondo, 'entonces ¿por qué dejas seguir?' Estas situaciones ocurren y tenemos que olvidarnos de ellas y no gastar energías en las situaciones arbitrales», concluyó.

