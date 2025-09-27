El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nikic estará con su selección entre el 8 y el 13 de octubre. Avelino Gómez

El portero del Mirandés ha vuelto a ser convocado con Montenegro

Igor Nikic se perderá el partido contra el Leganés

M. A. C.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:42

En el próximo partido en el que el Mirandés jugará como local ya hay segura una novedad y a la vez un jugador fijo para ... estar en el 'once' inicial. Para ese duelo en el que los pupilos de Fran Justo se medirán en Mendizorroza al conjunto madrileño del Leganés el técnico ourensano no tendrán ninguna duda en cuanto a quien será el encargado de defender la portería rojilla. El titular bajo palos va a ser Juanpa.

