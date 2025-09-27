El portero del Mirandés ha vuelto a ser convocado con Montenegro

En el próximo partido en el que el Mirandés jugará como local ya hay segura una novedad y a la vez un jugador fijo para ... estar en el 'once' inicial. Para ese duelo en el que los pupilos de Fran Justo se medirán en Mendizorroza al conjunto madrileño del Leganés el técnico ourensano no tendrán ninguna duda en cuanto a quien será el encargado de defender la portería rojilla. El titular bajo palos va a ser Juanpa.

Volverá a ser el guardameta del Mirandés para suplir a Igor Nikic que no estará disponible para Justo ya que ha vuelto a ser convocado por el seleccionador de Montenegro para participar con su selección en los partidos correspondientes a la clasificación para el Mundial.

Nikic vio frustrada su última participación con la selección de su país. Días antes de acudir a la cita se lesionó y no pudo defender la camiseta de Montenegro. Ahora ha vuelto a ser convocado para concentrarse con el equipo nacional montenegrino durante el próximo parón.

El guardameta jabato se perderá el encuentro frente al CD Leganés ya que entre los días 8 y 13 de octubre es cuando está fijada la ventana internacional en la que se jugará el encuentro de clasificación para el Mundial frente a Islas Feroe y un partido amistoso frente a Liechtenstein.