«No hay que poner el foco en no jugar en Anduva sino en corregir errores»

Ángel Garraza Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:40 | Actualizado 21:56h.

«Creo que no tenemos que poner el foco en eso. Tenemos que poner el foco en las cosas que hemos hecho mal ante un gran rival, que nos ha llevado a ponernos en el peor escenario posible con uno de los equipos que mejor ataca los espacios y más cómodo transita de toda la categoría. Eso depende de nosotros. Los tres primeros goles no se pueden dar teniendo nosotros el balón y casi, me atrevo a decir, sin presión». Es la primera valoración que efectuó Fran Justo tras la dolorosa goleada encajada en Mendizorroza.

Durante el encuentro se comprobó que al Mirandés le pasó factura los goles encajados. Fueron golpes muy duros. «Es el peaje que tenemos que pagar. Estamos formándonos, estamos teniendo primeras experiencias competitivas en el fútbol profesional en mucha gente. El fútbol es un deporte de errores y muchas veces, aunque te adviertan, tienes que cometerlos para aprender de ellos. El segundo gol nos hizo daño. Nos quedamos noqueados 6-7 minutos y lo único que les transmití es que debíamos llegar al descanso 0-2 porque con los ajustes que podíamos hacer, el partido podía cambiar. Creo que lo conseguimos en los primeros 20-25 minutos del segundo tiempo», señaló el preparador de Ourense.

Cree que el rozar el empate (2-2) pudo haber variado el signo de la contienda. «Evidentemente, pero el problema es que aún tenemos que aprender a gestionar las emociones. Igual que nos hizo daño el segundo gol, el 1-2 nos exaltó para meternos en esa alegría desmesurada que nos hizo acelerarnos demasiado. Hicimos lo más difícil porque el partido entra ahí en otro partido y se debe jugar de otra manera».

Nos faltó –continuó– eso. «No se puede jugar igual con el 0-2 que con el 1-2 y más ante este equipo. A partir del 1-3, yo había hecho las modificaciones para dar una vuelta al encuentro, para agitarlo, pero después el equipo estaba un poco roto y el culpable de que llegasen esos goles en contra soy yo por mi decisión. Nos faltó entenderlo. Teníamos que haber bajado la velocidad y atacar menos precipitado. Seguro que somos capaces de digerirlo bien, siendo la jornada 5 puede ser un partido de crecimiento muy interesante para los chicos».

El gallego realizó dos sustituciones tras el descanso. ¿Qué buscaba? «Metimos a Marino y a Pablo López. A Thiago, a nivel emociones, le costó mucho verse con dos goles por detrás. Es un chico muy joven que el otro día en Albacete fue el mejor del Mirandés. Por eso apostamos por Marino que una de sus virtudes es la jeta desmesurada que tiene con la pelota. Y Pablo, los cortes y la amplitud en banda derecha, amenazar mucho más el espacio que no hicimos en el primer tiempo. Nos faltó estar mucho más precisos en el último centro. Lo tengo que repasar, pero el portero del Dépor blocó 8-9 centros en situaciones de ventaja. Ahí tenemos un punto de mejora».

Respecto a Postigo, al que se le vio cojear al final, afirmó que «sufrió, si bien parece que no es nada preocupante».

Hidalgo: «Espero que el Mirandés pueda volver a Anduva pronto» «Lo único que espero es que el Mirandés pueda volver a Anduva pronto, porque allí se respira fútbol por los cuatro costados. Si le preguntas a ellos seguro que están deseando volver», manifestó el entrenador del Deportivo de La Coruña, Antonio Hidalgo en su rueda de prensa posterior al partido ante el Mirandés en Mendizorroza. Respecto al triunfo destacó que «esto va de sumar y cada vez que lo haces de tres es algo fundamental. Empezamos algo atascados con su presión, pero cambiamos la posición de Soriano, llegó el primer gol y ya estuvimos mucho mejor. En el segundo tiempo nos apretaron y complicaron más con hombre a hombre, pero estuvimos muy bien. Estamos contentos. Hidalgo subrayó que «tenemos muchísima pegada arriba y eso es lo que buscábamos, generar muchas ocasiones de gol». El Dépor está arriba en la tabla. «Esto va de ganar partidos, la categoría es siempre muy igualada. Luchamos con nuestra gente, con nuestra ciudad y con nuestro estadio, eso es a lo que nos debemos. Tenemos que demostrar compromiso y lealtad a nuestra gente».

Temas

