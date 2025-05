A por plaza de ascenso directo

Muchos aficionados rojillos recordarán que en la temporada del estreno del Mirandés en Segunda División fue en el estadio que hoy visitará el equipo, en ... El Arcángel, donde se produjo un estallido de alegría mirandesista, y que lo hizo porque en tierras cordobesas fue donde el Mirandés logró certificar su permanencia en la élite. En aquel entonces los goles de Mujika y Arroyo sirvieron para que el electrónico reflejara el 1-2 final. Un marcador que ahora mismo todos firmaríamos para el duelo de esta noche.

Tal y como se han dado los resultados en esta jornada el Mirandés tiene en su mano el poder conseguir el ascenso de manera directa; algo que pasa evidentemente por lograr hoy el triunfo frente al conjunto de Iván Ania.

Y lo cierto es que los de Lisci han vuelto a coger una buena racha y, tal y como decía el técnico el pasado sábado, están felices e ilusionados y buscarán prolongar esa situación de bonanza y buenos resultados. Los rojillos han encadenado tres victorias y si hoy consiguen la cuarta se colocarían, con los mismos puntos que el Elche en la segunda plaza de la tabla clasificatoria.

El premio es lo suficientemente grande como para que todos y cada uno de los que salten al césped del campo andaluz, como titulares o desde el banquillo, lo den todo por conseguir esa victoria que convertiría a los rojillos en los dueños de su propio destino en este emocionante final de Liga.

Apuntar que lo que se puede conseguir es algo excepcional no implica que se dude de que los jugadores comandados por Lisci hayan rehuido alguna vez del esfuerzo, en absoluto. Si algo hay que destacar es que desde la primera jornada y hasta la última la intensidad y el trabajo han sido señas de identidad de los jabatos. Eso sí tan verdad como esto es que un empujoncito anímico no le viene mal a nadie, así que saber que con los tres puntos tienen en su mano colocarse en esa privilegiada posición tiene que ser un plus de confianza.

Intensidad

El equipo es consciente de que el Córdoba no le va a regalar nada y que para ganar todos tendrán que estar a su mejor nivel y jugar con mucha intensidad. El conjunto andaluz fue el primer rival del Mirandés en esta campaña, en ese partido al que toda la afición acudió con dudas sobre cómo podrían ir las cosas en esta temporada dada la cortedaz de la plantilla en aquel entonces. El 1-0 final ilusionó y fue el primer paso para una campaña redonda que hoy puede convertirse en día de celebración para el mirandesismo.

Si se gana se mete el Mirandés en ascenso directo y si no se logra pero se puntúa, se certifica matemáticamente el 'play off', y como dijo el técnico «habrá que celebrarlo y mucho».

Los rojillos, acostumbrados como nos tienen esta temporada a conseguir objetivos, tienen un bonito reto ante sí y van a pelear por él en un campo en el que los de Anduva han jugado en cuatro ocasiones y en todas ellas han puntuado. Dos empates y dos victorias tiene el Mirandés en su haber El Arcángel y habrá que intentar aprovechar esa buena dinámica en la jornada previa a esas dos que quedan y que serán en horario unificado y tendrán a todos los aficionados al fútbol pendientes de los resultados de otros campos.

Hoy el corazón de toda Miranda estará en el campo andaluz. La afición, y cabría decir que la ciudad entera, aunque sea desde lejos, empujará con el alma a los rojillos.