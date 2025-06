Un 'play off' merece una fiesta del Mirandés

A las 20.50 horas hizo presencia el autobús que trasladaba a plantilla y cuerpo técnico en el recinto festivo donde aguardaban varios miles de ... personas. Los protagonistas accedieron a través de un pasillo y acompañados por miembros de las peñas con bengalas incluidas. Durante 85 minutos tuvo lugar, en el escenario habilitado en un camión de grandes dimensiones, un acto de puro mirandesismo, donde se fueron presentando de uno en uno a todos los componentes de la plantilla y del organigrama técnico.

Arrancó el portero Luis López, quien deseó que «ojalá dentro de veinte días estemos celebrando aquí algo mucho más grande». Continuó con Hugo Rincón, quien aseguró el ya clásico «que sí, joder, que vamos a ascender».

Todos quisieron expresar algo a la hinchada congregada, que lucía orgullosa camisetas y bufandas del equipo de sus amores. Como Julio Alonso, quien se acordó de otro símbolo de la ciudad, las fiestas de San Juan del Monte: «Felices fiestas a todos».

Destacaron la acogida que les ha dado Miranda desde el primer día, mientras Lisci y Panichelli eran reclamados desde la valla perimetral que separaba la zona del escenario del público con el fin de hacerse fotografías con hinchas mayores y pequeños.

Izeta subrayó que es, posiblemente, una de las semanas más bonitas porque «empieza San Juan del Monte y mi primer 'play off' a Primera» y el bueno de Mathis Lachuer, un chaval con el que empatizas al segundo, se atrevió con el castellano para asegurar que «vamos a ascender. Hay que seguir y lo vamos a hacer».

Los jugadores, con contrato, que no están en calidad de cedidos: Tachi, Reina, Tomeo, el propio Lachuer... fueron cada uno reclamados al grito unánime de «quédate» y Raúl Fernández aprovechó para reivindicarse cuando le daban por portero acabado. «Decían que era viejo, que yo no valía, ni paraba. Los coj...».

Ya en el tramo final, y una vez presentados los componentes del cuerpo técnico, le tocó el turno a Alessio Lisci. Al cántico de 'Pastrana, Lisci es el Papa'. «Nunca he vivido algo así, de verdad, y lo estoy disfrutando muchísimo. Nos tenemos que quedar con el día de hoy, se quedará para siempre pase lo que pase. Dar las gracias al equipo», intervención que fue interrumpida por el 'sí se puede' que se entonaba desde la parte inferior, donde se encontraban los peñistas. «Claro que se puede, con estos jugadores se puede todo».

Se acordó del filial, «que nos ha ayudado siempre» y, acto seguido, escuchó el «Lisci, quédate». Postigo, en calidad de capitán, les comunicó a sus compañeros que «estáis trabajando para cumplir un sueño, tenéis un futuro enorme». Después, pidió a la afición «disfrutar de estos futbolistas porque van a volar». El veterano jugador aseguró que «no pensaba ya vivir este tipo de cosas a mis años y estoy seguro de que todos estos (señalando a los futbolistas) no os van a olvidar nunca por lo que les habéis aportado».

Aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje de cara al futuro. «Todos los jugadores que se están pensando en venir y no lo hacen porque creen que tienen ofertas mejores se equivocan», reflexión que fue muy aplaudida por todos los presentes. «Lo estoy viviendo muy cerca este año. Sois pocos, pero caláis en el corazón chicos. Parecéis 30.000». No faltó su agradecimiento a los chavales del filial, «que se partieron la cara por nosotros cuando no teníamos gente». El segundo equipo rojillo fue el primero que recibió el reconocimiento.

Bassinga y Homenchenko abandonaron la disciplina del equipo en el mercado de invierno y desearon suerte en el 'play off' a través de un vídeo. «Se han ganado el respeto de toda España», aseguraron.

El turno, en la recta final, fue para el presidente Alfredo de Miguel en su duodécima temporada al frente del club. Quiso agradecer el apoyo de las peñas a cuyos representantes les entregó una camiseta de la actual temporada. Al grito de 'presi, presi' fue recibido el máximo responsable mirandesista, quien hizo pública la continuidad de Alfredo Merino. «Había pensado decir muchas cosas, pero ya las han comentado todos los jugadores y técnico», indicó instantes antes de recordar que «aquí hay alguien que está en la sombra, escondido, porque no quiere hablar pero tengo que decir que es una parte importantísima de este éxito: es Alfredo Merino».

Más introvertido, como es habitual en él, el palentino se hizo el remolón porque no quería subir, pero cuando lo hizo se mostró desatado. «Donde me voy a quedar es donde se siente el fútbol». Acabó siendo manteado por todos los futbolistas

Las fotos de rigor, La Morocha, que fue bailada hasta por el propio De Miguel, quien no dudó en botar con los peñistas en varios momentos del acto, y el himno de la ciudad cantado por todos pusieron el colofón al evento.