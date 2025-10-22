«La plantilla del Mirandés está mano a mano con el míster»

Ángel Garraza Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:51 | Actualizado 15:02h. Comenta Compartir

«Si el equipo no estuviese con el entrenador pienso que hace dos jornadas cuando jugamos en casa ante el Leganés no habríamos estado cerca de ganar. Ahí parecía que había brotes verdes. Y en el partido siguiente, en Ceuta estoy de acuerdo en que ha sido un desastre. No podemos pasar de que todo está muy bien a que hay que echar al entrenador. Hay que tener calma; el equipo está mano a mano con el míster igual que antes».

Es lo que ha señalado Sergio Postigo a primera hora de esta tarde tras el entrenamiento que ha desarrollado la primera plantilla mirandesista en las instalaciones de Anduva. Comparecencia en la que ha confirmado tras ser preguntado que el equipo ha recibido los mensajes habituales, que se transmiten cualquier día, por parte de la dirección del club. Nada que se salga de la rutina.

«No hay nada extraordinario por esta situación, hablamos lo mismo que cuando ganamos. ¿Qué tal Sergio, cómo están los chicos?, preguntan y nos comentan 'venga, vamos a seguir, que falta muchísimo'. Es una situación normal en un vestuario».

El central considera que por parte del grupo de jugadores, «es momento de trabajar mucho y hablar poco. Hay que hacer autocrítica individual, es donde nos estamos enfocando en las conversaciones que estamos teniendo. Por qué hacemos cosas mal y tratar de dar la vuelta a esto. ¿Estamos poniendo todo para dar la vuelta a esta situación?, es lo que hay que preguntarse».

Hay debate en el exterior sobre la conveniencia de cambiar de dibujo y sistema. Dejar de lado el 5-3-2. ¿Se ha valorado en el vestuario o se le ha transmitido al entrenador? «No hemos habaldo de eso», ha respondido antes de puntualizar que sí que «comentamos, porquer el míster es una persona muy cercana a nosotros y nos pregunta cómo nos sentimos, pero siempre dentro del sistema que seguimos: tener más balón, generar más otras situaciones, al final son inquietudes, entre todos se consensúa y él toma las decisiones. Pero desde la plantilla no se ha hablado sobre un cambio de sistema».

El madrileño estima que «debemos estar, como mínimo, a la misma altura de la afición. No se la puede exigir ni recriminar nada y, de momento, no estamos a su altura, así que vamos a luchar por ello» y asegura que esta plantilla está en condiciones de revertir la situación. «Después de un mal partido, esa semana es en la que hemos trabajado mejor. Hay que currar y poner más. Eso me genera ser optimista ante el partido de este fin de semana».

Tienen claro que es una situación delicada pero recuerda que «quedan más de treinta partidos. El que tenga la cabeza fría es el que va a salir de abajo».

