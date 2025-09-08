El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Thiago Helguera es el que tiene un mayor valor. Carlos Gil-Roig

La plantilla del Mirandés inicia el curso con más valor de mercado que las anteriores

A diferencia de otras temporadas cuando ocupaba el puesto más bajo, ahora se sitúa en el decimotercero, con 9 rivales por detrás

Ángel Garraza

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:31

La dinámica seguía siempre el mismo guión. El Mirandés, formado por jóvenes con un nombre aún por hacer y que llegaban de categorías inferiores, ocupaba ... el último puesto de la tabla en cuanto a valor de mercado de sus jugadores y, por lo tanto, del global como equipo. Posteriormente, con el paso de las jornadas y de los meses, se revalorizaba considerablemente, registraba un sobresaliente ascenso, de manera proporcional el mayor de todos las escuadras que forman parte de la división de plata. Pues bien, en este curso pese a que la filosofía sigue siendo idéntica, esa situación ha experimentado una variación significativa.

