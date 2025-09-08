La plantilla del Mirandés inicia el curso con más valor de mercado que las anteriores

La dinámica seguía siempre el mismo guión. El Mirandés, formado por jóvenes con un nombre aún por hacer y que llegaban de categorías inferiores, ocupaba ... el último puesto de la tabla en cuanto a valor de mercado de sus jugadores y, por lo tanto, del global como equipo. Posteriormente, con el paso de las jornadas y de los meses, se revalorizaba considerablemente, registraba un sobresaliente ascenso, de manera proporcional el mayor de todos las escuadras que forman parte de la división de plata. Pues bien, en este curso pese a que la filosofía sigue siendo idéntica, esa situación ha experimentado una variación significativa.

A día de hoy, en el mes de septiembre, ocupa el puesto decimotercero de los 22 conjuntos que integran la Segunda División con un valor de mercado de 15, 85 millones de euros.

Ya cuando arrancó el curso, el 15 de agosto, no se situaba en la cola de esta clasificación porque con sus 10,70 millones de euros de entonces tenía a cuatro escuadras por debajo en cotización: las que habían logrado el ascenso de categoría. Ahora, son 9 a las que supera, siempre según el prestigioso portal alemán especializado en la materia Transfermarkt.

Huesca, Córdoba, Castellón, Albacete y Málaga no llegan a los 15 millones de valor de la escuadra jabata. El Mirandés, por lo tanto, ha empezado a revalorizarse antes de lo previsto dadas las circunstancias. Es decir, que en solo cuatro citas, más bien las dos últimas, ha subido un 48%. Destacable, cuando menos todavía en septiembre.

El Almería sigue siendo por el que se pagaría un precio mayor, con 52, 8 millones pese a que sus resultados no tienen la continuidad que sus hinchas desearían. Las Palmas es el segundo, con 42,45 millones. El último lugar es para el filial de la Real, el Sanse, con poco más de seis millones de euros.

Si el análisis se centra en el equipo rojillo, se comprueba que el uruguayo Thiago Helguera es el futbolista que aparece en el primer lugar de la lista, con 3,5 millones de euros de valor. Se ubica en el lugar más destacado y con una amplia diferencia con respecto al resto de sus compañeros.

Su compatriota Gonzalo Petit y el carrilero Hugo Novoa tienen la mitad, 1,5 millones cada uno. Son los que figuran a continuación. El de Adrián Pica está reflejado en 1,2 millones y el de Carlos Fernández, en un millón. El delantero sevillano llegó a tener hace años hasta 10 millones. Ahora en el Mirandés espera volver por sus fueros. Para eso ha venido. Para relanzar su carrera y, de paso, ayudar al cuadro jabato a conseguir sus objetivos. Alberto Marí y Aarón Martín también presentan un millón cada uno.

A buen seguro, máxime si mantiene la trayectoria ascendente de las últimas citas, que la inmensa mayoría de efectivos de la plantilla aumentarán su valor conforme avance la temporada. Siempre ha sido así y, en esta oportunidad, no parece que este elenco de futbolistas vaya a ser una excepción. Disponen de suficientes duelos, quedan 38, para que así sea y para que se alcance la meta como colectivo.