«La plantilla del Mirandés es la envidia de la categoría»

«Aquella noche de Oviedo la tengo muy marcada porque al principio no parecía una lesión muy importante. Se me inflamó muchísimo el tobillo. Y al mes, cuando hicimos pruebas más exhaustivas vimos que era una lesión más importante de lo que se preveía», ha indicado Postigo a primera de esta tarde tras el entrenamiento de la plantilla.

Así que con este contratiempo «he tratado en ayudar en todo lo que se podía desde mi experiencia. Pese a no poder ayudar en el campo y sentir la satisfacción que tiene el jugador de estar en el terreno de juego, los compañeros me han hecho llevarlo mejor, más fácil. Verles cómo trabajan y lo que han ido consiguiendo en cada partido ha sido también algo positivo. Un periodo largo, pero dulce gracias a su trabajo y esfuerzo».

El defensa central reapareció, cinco meses después, este pasado domingo en Albacete. «Las sensaciones fueron muy positivas. Pude disfrutar de lo que me gusta después de tanto tiempo y la verdad es que esperaba mucho que llegase ese momento para disfrutar de este equipo y de la calidad humana que tiene».

¿Qué puede aportar en lo que resta de competición? «Lo que he tratado de hacer durante todo el año: aportar esa experiencia que puedo tener. Afortunadamente, no hemos pasado por momentos delicados. Sí, desde un punto de vista emocional, como pudo ser el otro día, después de una derrota dura por el trabajo que estaba realizando en el partido porque a pesar de no haber estado muy bien, sacó esa garra y estuvo muy cerca de ganar». No obstante, añade que «esto sigue, fue un golpe duro pero hay que enfocar la mente en el siguiente partido».

Seguir adelante tras los errores

El fútbol es un deporte de errores. Pero desde su veteranía, ¿qué se les dice a los compañeros tras los fallos individuales cometidos en las últimas jornadas a domicilio? «Pues que hay que seguir. Ese día es un día jodido; el siguiente, también, pero hay que cerrar esa ventana».

Tiene muy claro que «hay que aprender, pero saco una lectura positiva: pese a no estar tan bien como otras veces, remontamos en dos ocasiones y estuvimos muy cerca de ganar. Los fallos en los pases son cosas que hay que pulir, pero vienen bien para encarar los siguientes partidos. Ganamos al Racing porque nos sirvió mucho el partido de Elda. Y, seguramente, nos valga mucho este encuentro ante el Albacete para ir después a Zaragoza».

A domicilio «¿Por cinco segundos hacemos un mal partido?, creo que no. Estamos muy cerca de ganar fuera»

Estima que no se ganó en Albacete ni en Elda por pequeños detalles. ¿Por cinco segundos malos ya haces un mal partido? Yo creo que no. Estamos muy cerca de conseguir esa victoria fuera de casa«, que espera pueda llegar en La Romareda el próximo domingo.

Tras destacar que el club «gracias a la espera y al trabajo de Merino y del míster ha podido confeccionar una plantilla que es la envidia de la categoría», sostiene que «ha sido y está siendo un año con un grupo humano que trata de venir a esforzarse y a conseguir objetivos tanto grupales como individuales. La experiencia mía o la de Raúl no ha sido tan importante como mucha gente piensa».

Acerca de esta cuestión, hizo hincapié en que «el jugador más joven que aporta menos durante los partidos en el campo, aporta muchísimo en su trabajo diario y lo recalco aquí. Estos chicos son tan importantes o más que los que están hinchándose a meter goles porque gracias a ellos, el resto sube de nivel».

«No puedes desgastarte en sacar la calculadora y en mirar la clasificación; si estamos en esta situación es por no pensar más allá que en el siguiente partido»

A su juicio, lo que queda de Liga «tenemos que afrontarlo como hasta ahora. Dando nuestra mejor versión porque si es así, estaremos muy cerca de ganar. Si nos centramos en sacar la calculadora, en mirar la clasificación y en pensar que si este equipo ha ganado o perdido, estás desgastándote en algo que no va a hacer que marques más o menos goles».

Considera que «tenemos un objetivo muy claro dentro de unos días y lo que nos ha llevado a estar como estamos es no pensar más allá sino en el partido». Toca ahora Zaragoza, frente al que será importante «el nivel psicológico, también por la situación de ellos. Habrá momentos en los que el rival nos someterá por la inercia de estar en su campo y eso lo tenemos que saber afrontar. Después, tendremos ocasiones. Estamos preparados para sufrir e intentar llevarnos la victoria».

