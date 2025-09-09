El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aspecto de la obra que se ejecuta en Anduva. E. C.

Los pilares asoman ya por el lateral de la futura Tribuna de Anduva

De Miguel sigue muy de cerca todos los trabajos

Ángel Garraza

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:08

Sin prisa pero sin pausa. Con más retraso de lo esperado como consecuencia de la disputa del 'play off' de ascenso, lo que conllevó un ... retraso de tres semanas, más otras tres que hubo que esperar a que llegase la máquina del pilotaje, porque estaba siendo utilizada en otros trabajos de construcción, han originado que haya mes y medio de demora en una obra en torno a la que este martes ya se podían ver los pilares sobre los que sustentará toda la infraestructura del lateral oeste del Municipal de Anduva.

