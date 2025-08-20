Pica asegura que «el árbitro nos dijo que había pitado falta al portero en el gol anulado en Cádiz»

Fue una de las acciones polémicas de la cita inaugural para un Mirandés cuyo primer partido en el Nuevo Mirandilla resultó ser accidentado desde el ... pitido inicial. Unas jugadas que aún 'colean'. El colegiado del encuentro dio gol en el tanto que suponía, en ese momento, el empate para el cuadro jabato, pero instantes después rectificó. Falta no se aprecia porque se observa que el jugador rojillo no toca al portero gaditano en su salto, sino que es éste quien falla en el despeje. Sí que se detecta que la pelota le da ligeramente en la mano en la caída al futbolista del Mirandés.

«Cuando voy a la disputa, toco balón y de primeras, el árbitro da gol, pero luego sí que nos dice que le hago falta al portero. Es una decisión que toma, la tenemos que respetar y no nos queda otra», manifestó Pica acerca de una acción que podía haber significado las tablas para el Mirandés.

Respecto a la expulsión en el segundo 18 de partido de Iker Córdoba, jugada que condicionó todo el duelo, admite que «nos puede pasar a cualquiera. Los de atrás somos los que más salimos en la foto en estas jugadas, si bien Iker nos comentó que no le había tocado, pero vio la roja y es otra decisión en la que hay que respetar al árbitro», indica el de Alba de Tormes.

Buen ánimo en el equipo

No obstante, hay que mirar hacia delante. El defensa central manifestó este miércoles tras la sesión preparatoria que «veo al equipo muy bien tras la primera jornada. Durante la semana ya estábamos pensando en el Huesca, dejamos de lado el partido de Cádiz, que fue un poco difícil por las circunstancias que se dieron, pero yo al equipo lo veo muy bien mental y físicamente».

El zaguero no oculta que «estoy muy contento de volver a jugar en Mendizorroza, donde me siento como en casa. Esperamos que la afición vaya y haga de Mendizorroza un fortín, que parezca que estamos jugando en casa porque la clave de los logros del equipo pasa por ahí».

Tiene claro que lo importante es «pensar que estamos jugando en Anduva, en casa, de tal manera que la afición tiene que apretar igual que si estuviésemos aquí porque necesitamos a todos para sacar los tres puntos». Serían los primeros en la segunda jornada del campeonato.

Sostiene que «poco a poco, nos vamos conociendo un poco más, los nuevos que van llegando seguro que se meterán los conceptos en la cabeza para ir conociéndonos mucho más. Hay que dar importancia a todas las jornadas, desde la primera a la última, para conseguir los objetivos».