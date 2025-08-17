El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varela hizo un buen partido en el debut del Mirandés. Factoría 9

Pese a todo el Mirandés resistió

Se quedó con uno menos en la primera jugada, vio cómo le anulaban un gol por una dudosísima falta, y aguantó los arreones del Cádiz

María Ángeles Crespo

Domingo, 17 de agosto 2025, 22:14

La ilusión con la que el Mirandés saltó al césped del Nuevo Mirandilla se tornó en sorpresa y asombro después de que la primera jugada ... del partido fuera la que acabó marcando el partido. Sólo llevaban los jugadores dieciocho segundos sobre el terreno de juego cuando el colegiado vizcaíno Gorka Etayo entendió que la falta de Iker Córdoba para impedir el avance de Ontiveros era merecedora de cartulina amarilla. Hubo un momento de duda, no tanto porque el colegiado no pensara que el jugador rojillo debía abandonar el partido, como por el hecho de dudarse sobre la posición del jugador cadista. El VAR determinó que no había fuera de juego y había que empezar un partido nuevo para afrontar los noventa minutos con un hombre menos. Un mal augurio que pudo darse la vuelta si tras una mala primera mitad, la reacción en la segunda no se hubiera visto truncada con la anulación del gol de Barea por una más que dudosa falta de Pica sobre el portero del Cádiz. El equipo se repuso a todos los obstáculos y resistió, así que aunque ayer los rojillos regresaran de vacío, se vieron cosas positivas en los diez, porque fueron esos los que jugaron, que defendieron la elástica del Mirandés.

