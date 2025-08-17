Pese a todo el Mirandés resistió

La ilusión con la que el Mirandés saltó al césped del Nuevo Mirandilla se tornó en sorpresa y asombro después de que la primera jugada ... del partido fuera la que acabó marcando el partido. Sólo llevaban los jugadores dieciocho segundos sobre el terreno de juego cuando el colegiado vizcaíno Gorka Etayo entendió que la falta de Iker Córdoba para impedir el avance de Ontiveros era merecedora de cartulina amarilla. Hubo un momento de duda, no tanto porque el colegiado no pensara que el jugador rojillo debía abandonar el partido, como por el hecho de dudarse sobre la posición del jugador cadista. El VAR determinó que no había fuera de juego y había que empezar un partido nuevo para afrontar los noventa minutos con un hombre menos. Un mal augurio que pudo darse la vuelta si tras una mala primera mitad, la reacción en la segunda no se hubiera visto truncada con la anulación del gol de Barea por una más que dudosa falta de Pica sobre el portero del Cádiz. El equipo se repuso a todos los obstáculos y resistió, así que aunque ayer los rojillos regresaran de vacío, se vieron cosas positivas en los diez, porque fueron esos los que jugaron, que defendieron la elástica del Mirandés.

Si los rojillos, dirigidos ayer por Millán Fernández, tenían la intención de analizar a su rival, de contemporizar en los primeros instantes para ver por dónde podían atacar a los de Garitano, quedarse mermados de efectivos cambió radicalmente el panorama y el Miradés cedió todo el protagonismo al Cádiz que se adueñó del balón y de la situación.

Si a los equipos locales se les presupone y también exige un mayor protagonismo que al conjunto visitante, los amarillos asumieron que ese tenía que ser su papel en el partido con el que se inauguraba la Liga para los dos contendientes.

El Cádiz comenzó a atacar con convicción y ya a los siete minutos enseñó los colmillos por mediación de García Pascual que envió el cuero a la base del poste tras rematar un centro de Ontiveros. Los dos jugadores cadistas empezaron a poner en dificultades a la zaga rojilla y obligaban una y otra vez a responder, y lo hizo, a Juanpa que mostró maneras y evitó que los arreones de los locales acabaran convirtiéndose en goles.

Estuvo acertado, pero nada pudo hacer a los veinte minutos cuando en este ocasión a pase de Iza Carcelén volvió a rematar García Pascual que logró el que a la postre sería el único gol de partido.

Con el marcador en contra y el Cádiz dominando al Mirandés le hacía falta resistir para llegar al descanso y aclarar las ideas. Llegó la pausa y el guión cambió tras la reanudación.

Más ataque

Si en la primera parte no se había visto en acción prácticamente nada más que a la defensa rojilla, tras el paso por vestuarios el equipo de Fran Justo se mostró más valiente. Al buen trabajo de los hombres de cierre se unió la aparición de los jugadores de la medular; Marino y Aarón tuvieron más contacto con el cuero y eso posibilitó que el equipo se acercara con más asiduidad a los dominios de Aznar, guardameta que en la primera parte estuvo inédito.

Los rojillos, haciendo un esfuerzo increíble –al calor había que sumar que sólo eran diez sobre el terreno–, no sólo no se rindieron sino que buscaron hacer daño a los andaluces y lo habrían logrado si hubiera subido al marcador el tanto conseguido por Barea que aprovechó que el cuero se le escurrió a Aznar. No pudo celebrar el Mirandés el tanto porque el árbitro interpretó que Pica había hecho falta al saltar para tocar el esférico servido por Marino en un libre indirecto.

Los rojillos no daban crédito a que la acción fuera considerada falta, tras ver las repeticiones de la acción la verdad es que no lo pareció. La fortuna resultó por lo tanto esquiva y habría que haber visto cómo se habría desarrollado el final del duelo si se hubiera conseguido el empate. Los de Anduva pelearon por hacerse al menos con un punto y lo intentaron hasta el final.

No se ganó, cierto, ni siquiera se puntuó, pero aun con todo en contra el equipo dio la cara y compitió, lo que es una buena señal y hace pensar que este Mirandés en construcción está en el buen camino.