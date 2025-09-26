«Hemos perdido por errores; nos cuesta generar peligro en casa»

Ángel Garraza Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:26 Comenta Compartir

El entrenador del Mirandés, Fran Justo, manifestó anoche en la sala de pensa de Mendizorroza que «la clave ha sido los errores que hemos cometido hoy. En un partido igualado el que se adelanta tiene mucho y hemos vuelto a encajar primero».

Da la sensación de que al equipo jabato le cuesta un mundo llevar el peso del partido, mover el balón con criterio y generar peligro. El técnico lo asume. Queda mucho trabajo por delante. «Nos ha faltado generar más volumen de llegadas».

Aseguró que «tenemos que generar más bagaje ofensivo, hemos mejorado con balón respecto al último día, pero tenemos que hacerlo mucho más en el juego posicional y en los arranques de juego», indicó el de Ourense.

Acerca de si puede seguir con un 4-4-2, esquema con el que finalizó el choque tras la lesión de Postigo, significó que «el partido lo pedía. Ellos tenían un solo delantero y queríamos encontrar las superioridades por fuera». Dejó una puerta abierta a utilizar ese dibujo en el futuro. Al menos, de forma puntual.

Es la tercera derrota en casa en el tercer partido como local. Aun así, deseó «agradecer a la gente que ha venido, que nos ha animado cuando se han adelantado. Pedir disculpas por no darle el resultado que todos queríamos».

Admitió que Pica pidió el cambio, que Postigo tiene molestias y valoró positivamente el debut de Marí y Pablo Pérez.

