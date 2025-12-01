Pendientes en el Mirandés de los 'tocados' Novoa, Postigo, Juan y Carlos Fernández

El primer equipo rojillo se presentó a la última cita liguera con una serie de dudas acerca de la disponibilidad de algunos futbolistas. Así, no ... entraron en la lista de 23 citados ni Hugo Novoa, renqueante desde que llegó al Mirandés, ni el veterano capitán Sergio Postigo.

Ambos sufren unas molestias que les impidieron entrenar en los últimos días, los previos al duelo del pasado domingo, por lo que habrá que esperar a comprobar cómo se desarrolla su recuperación. Son dos hombres que han ocupado la enfermería rojilla con regularidad desde el inicio del curso. El carrilero no acaba de encontrarse al cien por cien. En los partidos que ha intervenido en las últimas fechas no ha podido jugarlos de forma completa.

Juan Gutiérrez sí está siendo de la partida, aunque se reconoce que sufre un problema en un hombro, contratiempo que arrastra desde hace unos días y que le impide participar con relativa normalidad.

El delantero Carlos Fernández también está dentro del parte de 'tocados', si bien en su caso no se prevé que se vaya a prolongar en exceso. En cualquier caso, no pudo acabar la contienda ante el segundo equipo de la Real. Fue sustituido en la segunda mitad por una cuestión técnica, porque arrastraba problemas físicos.

«Venía cansado, llevaba dos días con un virus gastrointestinal y eso pasa factura. No estaba al cien por cien físicamente, pero es un futbolista con muchísimo talento y muchísima calidad, capaz de resolver un partido ante cualquier acción y va a ser un jugador importante de aquí al final de temporada», sostienen desde el cuerpo técnico.

Dada la trascendencia que tiene en el conjunto mirandesista y la del propio encuentro, optaron por su presencia en el once inicial. Se está a la espera de la evolución de todos para despejar de efectivos la enfermería.