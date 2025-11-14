Las peñas del Mirandés nunca fallan y empujarán al equipo desde el entrenamiento Acudirán mañana al campo 2 de los anexos para arropar a los jugadores

Llega un partido siempre especial. Lo es cualquier derbi y las peñas rojillas, por lo tanto, no faltarán a su cita, al igual que han hecho estos últimos años, en el último entrenamiento de la plantilla antes de medirse con el Burgos. La convocatoria es para este sábado.

Por tal motivo, han hecho un llamamiento para que se congregue el mayor número posible de hinchas. Han lanzado el mensaje con el fin de que el equipo y el nuevo cuerpo técnico se sientan arropados ante este duelo. Cabe recordar que para el conjunto de la plantilla, salvo para Postigo y Juan Gutiérrez, será un choque inédito el que se viva este domingo en un terreno más neutral como es Mendizorroza aunque sea el Mirandés la escuadra que ejercerá de local.

La afición rojilla ha quedado citada a las 11.20 horas en el polideportivo de Anduva para partir desde ahí hacia las instalaciones donde los de Galván entrenarán por última vez esta semana y recibirán el cariño de quienes se reúnan en el campo 2 de los anexos.

Homenaje a La Paca

El programa con motivo del derbi incluye, ya el domingo, día del partido, la previa a las cinco de la tarde en la zona 'El Prado'. A las seis de la tarde, la peña Desde 1927 Ilusionando ha organizado un acto en la Puerta 4 del estadio para rendir un homenaje a La Paca, la histórica aficionada del Alavés, símbolo de fidelidad y amor al fútbol. «Realizaremos una ofrenda floral y de bufandas de nuestras peñas al mural que lleva su nombre», apuntan. Después, «90 minutos de unión y pasión. Somos jabatos, nunca fallamos», apostillan.

