Las peñas del Mirandés mantienen la quedada pero sustituyen el corteo por otro recibimiento a los jugadores

Cambio de planes, si ayer EL CORREO anunciaba que las peñas que conforman el fondo de animación mirandesista, Komando Kemando y Jóvenes Jabatos, habían acordado ... la celebración de un lunch a mediodía como paso previo a un corteo masivo hasta el Estadio Municipal de Anduva para así desembocar de forma conjunta en el calentamiento del equipo, ahora el plan se ha visto modificado.

«La quedada se mantiene, la idea es reunirnos todos sobre las 14.00 horas en el Plan B y que todas las personas que tengan la pulsera colaborativa disfruten de un luch gratuito para coger fuerzas. Calentaremos motores y, finalmente, marcharemos hacia el estadio para recibir a los jugadores», corrige Gonzalo Guinea, presidente de la JJ.

El corteo programado inicialmente para tratar de aunar al máximo de rojillos posibles, como una suerte de marea que desembocase de forma conjunta en el calentamiento del equipo, dará paso, en última instancia, a un nuevo recibimiento a los jugadores.

«Todavía no hemos fijado la hora, pero será similar a la del otro día con el Burgos. Nos dio suerte y queremos que vuelva a ser igual. Además, tenemos habilitado el uso de pirotecnia y seguro que será especial. Por otro lado, el corteo tenía sus ventajas, pero tampoco queremos que los jugadores lleguen a Anduva y no haya nadie. La idea es que noten que estamos con ellos desde que lleguen al campo. Esto no quiere decir que vayamos a desperdigarnos. Queremos hacer un llamamiento para citarnos todos, recibirles todos y entrar todos al calentamiento», cierra una de las figuras de la grada de animación.

En otro orden de novedades, los preparativos del viaje a Cartagena siguen su curso tanto por parte de las peñas como en el ámbito del club. A buen seguro se contratarán autobuses y fletar un avión comienza a dibujarse también como una opción viable.