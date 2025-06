Paunovic no descarta a Cazorla en el once y compara el choque con el Mirandés con la final de la Champions El entrenador serbio del cuadro astur avanza que todos los jugadores están disponibles y que el Carlos Tartiere será un factor fundamental

Toni Caballero Miranda de Ebro Viernes, 20 de junio 2025, 14:04 Comenta Compartir

Todas las cartas están sobre la mesa. La jornada previa a la final por el ascenso ha dejado titulares y declaraciones que evidencian las ganas que siente todo el mundo futbolístico, Miranda y Oviedo especialmente, por un encuentro que a buen seguro pasará a la historia. En este contexto, Paunovic, el preparador serbio del Real Oviedo, entraba con muchísimas ganas a la comparecencia de prensa previa al choque.

Para el entrenador, la semana ha ido sobre ruedas y sólo queda que el balón eche a rodar. «La he llevado perfecta. Estamos listos, queremos que llegue el partido, pero aprovechamos cada instante para recuperar y hacer reajustes que serán importantes para el partido. Estamos muy motivados. Solo falta que llegue el momento y salir a por todas».

Pese a que tanto Lisci como Paunovic han querido relativizar el choque, catalogándolo de un partido de fútbol más para rebajar la presión, son conscientes de que toda la escena futbolera tiene los ojos posados en el Tartiere.

«Todo el mundo es consciente de lo que tenemos mañana (por hoy). Es el partido de la historia del club, de los más importantes, sin olvidarnos que hemos crecido y que llegamos con disponibilidad de casi todos. Es nuestro mejor momento».

Así las cosas, tanto carbayones como rojillos encaran una 'guerra' deportiva, «por calificarlo de alguna manera, es un partido que debemos encarar sabiendo que somos unos privilegiados por poder jugarlo. Es lograr un objetivo histórico. Todo lo que uno quiere como jugador o entrenador. Nos toca y no se puede describir. La emoción es tremenda, tenemos que controlarlo. Es el día clave, el que todos buscamos».

La palabra ascenso se ha convertido en una obsesión en la capital asturiana, aunque el serbio no ha querido sumar más tensión a la cita.«Solo pienso en lo que representa para la ciudad, el club, la afición... Lograrlo sería cumplir un gran objetivo. Desde que me fui de Oviedo lo tengo pendiente. Tengo la ocasión de repararlo».

Asimismo, «el hecho de que el primer partido no lo ganamos nos pone en la situación en la que rendimos mejor: Que hay que ganar. Nos facilita la preparación. Hay que ganar, no especulamos.Transmitimos tranquilidad, hay urgencia, es como una final de la Champions, que se jugará pocas veces en la vida: que no genere presión, sino motivación positiva. Quieres jugarlo, tenerlo marcado en tu carrera futbolística. Transmitimos eso, que no nos pese, que sea una presión agradable. Hay que dar el paso. Ha llegado el día».

Sabedor de que el Tartiere «será una caldera, la afición será un jugador más. Se dice mucho, pero en nuestro caso será así», quiere que el fortín carbayón sea diferencial.

Por último, en cuanto a la posible titularidad de Cazorla, ha deslizado que «todo el mundo está disponible para mañana, así que vamos con todo. Lo futbolístico es lo más bonito, lo que nos motiva. Hay que dar herramientas para jugar el partido, siempre estamos muy atentos a ello. Lo entienden bien, convencerlos es lo más agradable porque captan rápido las ideas y las ejecutan».

Temas

CD Mirandés