La pasión rojilla no decae

No fue el mejor resultado, ni mucho menos. Pero tanto la afición como los jugadores que fueron a saludar a los seguidores rojillos en el ' ... queso' donde se encontraban la mayoría de ellos, en total se contabilizaron cerca de 800 distribuidos por esa zona, en la grada anexa y en la superior según se reveló oficialmente por parte del área de comunicación del Sporting, ya tienen en mente el partido del próximo sábado ante el Burgos.

Los futbolistas fueron despedidos con aplausos al cántico de 'a por el Burgos, oe', que se lanzaba principalmente desde las primeras filas de esa esquina. No fue el colofón deseado en cuanto a resultado, pero si algo quedó claro es cómo ha enganchado este equipo, un hecho que no puede obviarse en los seis partidos que restan.

La ciudad de Gijón es este fin de semana, no sólo el viernes, un poco rojo ... y negra. Y es que muchos han aprovechado el largo fin de semana para permanecer en tierras asturianas dado que el cuadro jabato jugaba en El Molinón.

Ampliar El grueso de la afición mirandesista estuvo en el 'queso' del fondo norte. LaLiga

Los menos fueron los que realizaron el viaje de ida y vuelta el mismo viernes: un autobús de Rojillos de Aquende con 60 plazas financiado por el club que partió a primera hora de la mañana, al igual que otro en el que viajaron 37 jóvenes que habían adquirido entrada pero no tenían medio para viajar. Hubo también quien realizó el viaje en vehículo propio. Ir, ver el partido y volver. Todo por un equipo que ha ilusionado a Miranda.

El 'Mirandés, Mirandés', sonaba por calles y plazas de Gijón. «Está complicado», admitía Álvaro antes del choque, »pero es una forma de preparar el partido ante el Burgos«, soltó consciente de que el cuadro gijonés está en buen momento y tiene futbolistas de calidad como para ganar a cualquiera. Lo extraño es que esté clasificado en una posición que no le corresponde por calidad.

Hay quienes reservaron hospedaje hasta este domingo en el centro, como las familias de los hermanos Urbina o quienes se alojan en Llanes y en otras localidades cercanas. El conjunto jabato se ha convertido en la excusa perfecta para salir estos días a una localidad hospitalaria y de buen trato como siempre es Gijón. Otra cosa es que durante el partido, un estadio que estaba prácticamente lleno, con cerca de 23.000 personas, empujara de lo lindo a los suyos, presionara al colectivo arbitral y estuviera siempre muy metido en el encuentro.

Ampliar Varios centenares de seguidores mirandesistas recibieron al autobús del equipo. A. G.

Es en estos estadios donde se da cuenta uno de dónde está realmente el Mirandés y contra quién compite. Así lo cree Aurora, que además apunta que «en Gijón se come muy bien. Da igual que pidas (el famoso) cachopo u otra cosa». Es una asidua cuando viene el Mirandés a esta ciudad.

Asiente sonriente Modesto, el amable conductor del autocar de Rojillos de Aquende, que ya cuenta por varios sus desplazamientos con ese colectivo para acompañar a los rojillos.

Varias horas antes del partido, numerosos rojillos se acercaron a las inmediaciones de la puerta de entrada del garaje donde estacionan los autobuses. Dieron la bienvenida bufanda en mano a los de Lisci a pesar de la tromba de agua que caía entonces. Poco a poco fueron poblando la zona reservada a las aficiones visitantes. Se les pudo escuchar a pesar de que la acústica del estadio rojiblanco lo dificulta y mucho.

No dejaron de animar al Mirandés, muchas veces cartulina en mano, a modo de mosaico. Y no les gustó cómo celebró los goles Gelabert, un exrojillo que fue el más destacado del partido. Cuando hizo su segundo, el tercero de su equipo, se fue hacia el fondo jabato, quizás de forma inconsciente, pero totalmente evitable. «Estuvo en Miranda lesionado un año entero, después se recuperó, la afición y todos creímos en él y no puede hacer esos gestos», aseguraba César tras el encuentro.

A pesar de que los ánimos no eran los mejores, se recordaba que todos los equipos han pasado por rachas malas y el Mirandés, no... hasta ahora. Ha llegado en estas jornadas, lo que no deja de tener su mérito. «En Anduva y contra el Burgos será otra cosa», lanzaban esperanzados muchos de los que, acabado el partido, estaban esperando la salida de los jugadores.