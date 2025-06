El pasado se cruza con el Mirandés

E. C.

Tras 42 jornadas y nueve largos meses de competición, el Mirandés volverá a cruzar sus caminos con los de otros tres equipos en el play ... off de ascenso. Una ilusionante novedad en el caso rojillo, de nuevo motivado al máximo tras quedarse a las puertas de subir a Primera por la vía rápida. Mayor exigencia para sus otros tres rivales, Oviedo, Racing y Almería, con proyectos más potentes y la exigencia de que no les tiemblen las piernas. Una situación similar a la que tienen las cuatro plantillas a la hora de afrontarlo. Pocos en el caso rojillo se han visto en una igual, pero la esperanza puede con todo. El play off también cruzará a esos jabatos presentes con otros que, tras ser locales en Anduva, buscan el salto a la élite con otras camisetas.

Seis futbolistas y un entrenador con pasado en el Mirandés afrontan el play off de ascenso a Primera como rivales. Solo uno de los tres adversarios por el ascenso, el Almería, no cuenta en su plantilla con ningún jugador con pasado en el club rojillo. El que más, en cambio, es su rival de mañana, el Racing. La entidad santanderina no solo tiene cuatro futbolistas que pasaron por Anduva, sino que su propio entrenador ya sabe lo que es ocupar durante una temporada el banquillo local. José Alberto, Lago Junior, Marco Sangalli, Iñigo Vicente y Víctor Meseguer son ahora verdiblancos, pero en su momento ya saborearon el aroma del campo en el que dentro de menos de una semana se decidirá la identidad de uno de los dos finalistas. Todas fueron etapas breves, como acostumbran a ser en un equipo con una marcada tendencia a renovar sus plantillas de forma notable temporada tras temporada, pero la mayoría dejaron un poso más que positivo. De todos ellos el que más partidos ha disputado es el reciente héroe del club cántabro, Marco Sangalli. Autor del gol que certificó la victoria contra el Granada –gracias a la cual se mide en semifinales al Mirandés–, el extremo lleva desde enero de 2023 en Santander. En Anduva jugó de 2015 a 2017, ya en propiedad tras abandonar la Real Sociedad. Un curso antes había debutado en Segunda con el Alavés. Entre las dos temporadas disputó 83 partidos y marcó nueve goles, aunque la segunda acabaría con descenso a Segunda B. En la primera coincidiría con su actual compañero Lago Junior. El suyo fue un paso efímero. Apenas 27 partido y nueve goles en media temporada, los suficientes para que el Mallorca pagara los 240.000 euros que valía su traspaso. Ahora, ya un veterano de 34 años, goza de escaso protagonismo en su segunda temporada en Santander. El salto perfecto Tras un pequeño paréntesis, en 2020 llegaron a la vez José Alberto y Víctor Meseguer. No es casualidad que ahora hayan vuelto a coincidir, pues esa temporada el centrocampista fue una pieza clave para el técnico. El entrenador tenía la difícil tarea de hacer olvidar a Andoni Iraola y firmó un curso tranquilo, sin sobresaltos y con el equipo décimo. Una temporada clave en la transición que ha permitido ahora disputar la promoción. Meseguer, con 38 partidos de Liga, fue determinante. Disputó los mismos el curso siguiente y, aunque le quedaba un año más de contrato, el Granada pagó 1,5 millones de euros por él. Es la venta más cara de la historia de la entidad. Esa última temporada coincidiría con otro de sus compañeros actuales, Iñigo Vicente. Aunque, a decir verdad, esa 2021-2022 no fue la primera vez del extremo vizcaíno en Anduva. Ya había sido jabato dos cursos antes, cuando buscó dar el salto al fútbol profesional en ese escenario tras destacar en las inferiores del Athletic. Entonces vivió un año de adaptación, con buenos momentos pero también irregularidad. Con ese curso como aval intentó asentarse en Bilbao, pero apenas tuvo minutos y regresó a Miranda en la 2021-2022. Entonces cuajó una temporada más que notable que le abrió las puertas del Racing. En El Sardinero lleva ya tres ejercicios, consolidado como uno de los futbolistas más determinantes de Segunda. Uno sobre el que la zaga rojilla tendrá que poner mil ojos. En la otra eliminatoria, solo la clasificación del Oviedo garantizaría a los rojillos encontrarse con otros ex en una potencial final. Otros dos atacantes peligrosos y notable fuente de peligro de un cuadro carbayón que busca volver a Primera tras veinticuatro años de ausencia. El único rival que, también, haría que el Mirandés se jugase la plaza en la máxima categoría lejos de Anduva. En el Tartiere juegan Haissem Hassan e Ilyas Chaira. Ambos pasaron solo una temporada en Miranda, pero en ella ya demostraron su productividad ofensiva. El primero llegó a préstamo desde el Villarreal en la 2021-2022. Jugó 35 partidos de Liga, con más suplencias que tiutlaridades pero una notable producción ofensiva: tres goles y cinco asistencias. Este año, tras protagonizar un movimiento controvertido –el año pasado compitió en el Sporting– lleva cuatro tantos y tres pases de gol. Mismas asistencias, pero siete goles, acumula Chaira. Su paso por Anduva es más reciente, la temporada pasada. Entonces, también a préstamo, resultó una pieza importante en la sufrida permanencia del equipo.

