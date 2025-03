Un partido para ilusionarse

Muchos son los partidos que se esperan, y este año que el Mirandés está haciendo tan extraordinaria campaña cabría decir que más todavía, porque la ... afición no quiere perderse ninguna de las citas con los rojillos. Y la de hoy adquiere tintes especiales porque puede ser la que sirva para certificar matemáticamente la salvación.

Si los de Lisci ganan al Tenerife se pondrán con 51 puntos y, una vez logrado el primer objetivo toda la plantilla podrá empezar a pensar en conseguir metas más altas. La plantilla y la afición, así que lo que toca esta tarde noche es remar todos juntos para conseguir la victoria y empezar a ilusionarse con un futuro brillante, que nadie esperaba al arrancar la Liga, para el equipo.

Tal y como ocurriera la pasada semana el Mirandés va a saltar al césped, en este caso al Municipal de Anduva, sabiendo ya cuáles han sido los resultados que han cosechado los equipo que se encuentran inmersos con él en la lucha por estar en los puestos cabeceros de la Liga. Si en la última jornada esto fue así porque en los partidos que restaban antes de que los de Lisci jugaran contra el Levante quienes medían sus fuerzas eran conjuntos que se encontraban clasificados lejos de los rojillos, hoy conocerán todo lo que ha acontecido en la vigesimonovena jornada porque serán los rojillos los últimos en entrar en liza. El Mirandés va a ser el anfitrión del último partido.

Recibirá hoy a las ocho y media de la tarde a un Tenerife muy necesitado –tiene la salvación a catorce puntos–, pero eso no va a significar que aunque el equipo saltará a Anduva con una escasa cosecha de puntos, diecinueve, los de Álvaro Calero vayan a ser un conjunto fácil de batir. Ayer mismo incidía Lisci en las dificultades que va a acarrear el encuentro y que el equipo no tiene que pecar de exceso de confianza y que la afición no tiene que pensar que la actual situación en la tabla de unos y otros significa que el partido está ganado antes de que el balón eche a rodar, «ni mucho menos», indicaba, y decía también el técnico que los suyos tendrán que estar concentrados durante los noventa minutos.

Vuelve a jugar el Mirandés después de haber cosechado una derrota y todos, entrenador y jugadores han sacado las conclusiones pertinentes para encarar el duelo con garantías. «Durante esta semana el equipo ha entrenado muy bien, todos han entendido las cosas y hemos aprendido del partido del otro día. El que tenemos frente al Tenerife es completamente diferente y tenemos que afrontarlo pensando que es difícil».

Está claro que las cosas no les están saliendo bien al conjunto insular, pero Lisci sabe que sus jugadores tendrán que estar muy pendientes de los atacantes tinerfeños. «Arriba tienen jugadores como Luismi, Diarra, Waldo o Enric Gallego, que te marcan la diferencia. En esta temporada les está saliendo todo al revés pero eso no tiene que confundirnos». De hecho no hay que olvidar que en su estadio el Tenerife logró ganar a los rojillos, así que los jugadores tendrán que mantener la tensión y no relajarse para no cometer errores que, como quedó demostrado la pasada semana, en esta Segunda se pagan. «Tenemos que intentar cometer el menor número de errores, los cometeremos, nosotros y ellos. Sabemos que penalizan, así que intentaremos que sean los menos posibles por nuestra parte».

El Mirandés vuelve a Anduva, feudo casi inexpugnable para los visitantes, y se aferrará a esa fortaleza en casa, conseguida por su esfuerzo y el apoyo de la afición para doblegar al Tenerife y celebrar que el primer objetivo ya se ha logrado.