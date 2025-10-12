El partido de los estrenos estadísticos para el Mirandés

Ha costado lo suyo, pero por fin el Mirandés ha sido capaz de estrenar algunas de las estadísticas que tenía hasta la fecha inmaculadas y ... que estaban por lo tanto castigando a los rojillos, ya que no puntuar en casa y no haber acabado ningún partido sin encajar lastraban a los de Fran Justo.

Lo que el Mirandés no conseguía en casa se ha estado maquillando con el buen comportamiento del equipo en los campos de sus rivales. Como visitante se ha mostrado además de más cómodo –al menos es lo que parece viendo jugar a los de Justo–, mucho más efectivo con dos triunfos, en Granada por 1-2 y ante el Albacete por 1-4, y dos empates, ambos con el mismo marcador de 1-1 en los duelos disputados en Andorra y en Valladolid.

En los tres partidos que hasta el sábado había acogido Mendizorroza con el Mirandés como anfitrión habían acabado del mismo modo, con derrota y, curiosamente el primer punto que sube al casillero de los rojillos es el que ha conseguido después de medirse a otro de los equipos con mejor bagaje como visitante. De hecho, antes de que se disputara el enfrentamiento de este pasado sábado Mirandés y Leganés tenían en su haber cada uno ocho puntos conseguidos fuera de su casa. Tras en partido que concluyó con el conocido 0-0 los pepineros siguen sumando prestigio como visitantes y de los 11 puntos que atesoran, nueve los han arañado fuera de su terreno.

El Mirandés ha tardado nueve jornada, aunque cabría decir para ser más exactos que cuatro –esos son los partidos que se han visto en Mendi–, para inaugurar el casillero de puntos como local. Son muchas jornadas, pero lo importante es que esa lata también se ha abierto y que a partir de ahora los jugadores ya saben que en casa se puede sumar. Por lo que ahora toca pelear es por hacer un partido ante la afición local en la que no sólo se puntúe, sino que se gane y se añadan por lo tanto tres puntos en la tabla clasificatoria.

Pese a haber conseguido empatar y poder por lo tanto estar satisfechos aunque todos lamentaran que no se pudieran concretar las ocasiones, que las hubo y muy claras un par de ellas, el resto de marcadores de la jornada no han ayudado para que la alegría fuera mayor ya que el equipo no sólo no ha escalado posiciones, sino que ha bajado puestos.

Trabajo defensivo

El Mirandés logró frente al equipo pepinero hacerse con su primer punto en casa y lo hizo gracias, en parte, al buen trabajo defensivo de todos. Cuando tocó todo el mundo se fajó atrás y al final de los noventa minutos se pudo lograr inaugurar otra de las estadísticas que se resistía para los rojillos. Por primera vez en los nueve duelo el guardameta, en este caso Juanpa, ayudados por sus defensas pudo mantener el cerrojo y mantuvo por lo tanto su portería a cero. Una circunstancia que siempre es positiva ya que confiere un plus de seguridad a todos. Permite a los jugadores animarse a ir al ataque porque sienten que atrás se está haciendo un buen trabajo. De hecho el sábado se intentó aunque los rojillos no tuvieron la fortuna de redondear la tarde con una victoria.

La última tarde futbolística en Mendizorroza puede decirse que fue la de dos estrenos que, no fueron tres por muy poco. Por primera vez en lo que va de Liga el técnico no movió más que una pieza, y por obligación. La convocatoria de Nikic con su selección hizo que la portería fuera para Juanpa, que la defendió bien, el resultado es elocuente, el resto de fichas fueron las mismas. Contó con los diez jugadores de campo que fueron titulares en Valladolid y, es más, los que entraron como suplentes lo hicieron prácticamente por los mismos compañeros que les dejaron el puesto en Pucela. Habrá que esperar al duelo en Ceuta para ver si Justo empieza a tener ya un equipo base reconocible.