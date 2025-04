Un partido «no definitivo» pero sí «muy importante» frente al Mirandés para Gabi

Todo el mundo conoce a Gabi Fernández, jugador con una carrera sobresaliente y ahora técnico del Real Zaragoza. El otrora centrocampista ha cogido una patata ... caliente para tratar de salvar a uno de sus exequipos y quiere que los suyos comiencen a dar muestras de carácter sobre el césped. Este fin de semana se miden a uno de los conjuntos más exigentes de la categoría, el Mirandés de Lisci, en un partido que «no es definitivo, pero sí muy importante» de cara al final de temporada.

«Todos los partidos que nos restan los califico de finales, es muy importante para respirar y para que el trabajo que estamos haciendo se vea reflejado en más puntos y en la clasificación», añadió en rueda de prensa.

El técnico zaragocista también reconoció que sus jugadores todavía están bloqueados por la situación en la clasificación aunque van mejorando mentalmente con el paso de los días en ese aspecto y espera que estén preparados para sufrir contra el conjunto de a orillas del Ebro, A grandes rasgos, vino a confirmar lo que Lisci ya había adelantado minutos antes en la mañana de ayer, que es complicado saltar al campo «limpio» de cabeza cuando estás ahí abajo.

Y es que los maños podrían comenzar el partido de mañana en descenso si es que el Eldense puntúa hoy en Cartagena, lo que supondría un punto de presión añadido a la ya complicada situación de los blanquillos.

En este contexto, Gabi dice ver al equipo con la capacidad de sacar adelante la situación: «Es un grupo unido, que tiene talento pero hay que mostrarlo y desbloquear la situación. Hay que ganar y estoy convencido de que a partir de ahí se verá al mejor Zaragoza de la temporada».

El técnico madrileño ha pedido a sus jugadores «equilibrio» y también ser capaces de defender como los dos últimos partidos.«Debemos tener personalidad, no renunciar al balón, que no queme en los pies. Les he pedido que no se escondan, quiero jugadores con personalidad y que sean capaces de equivocarse el domingo. Me ha gustado el equipo en estos dos partidos pero tenemos que dar un paso adelante en cuanto a generar, a tener personalidad con balón, a no quitártelo y a tener la capacidad de encontrar los espacios que deja el rival. Vamos a ver al mejor Zaragoza de la temporada», desarrolló en la previa del duelo.

Igualmente dejó claro que para jugar en La Romareda hay que tener «mucha personalidad» si los aficionados no están con el equipo en un momento dado. Un gol inicial del Mirandés podría derivar en un runrún tenso que no todos los jugadores son capaces de soportar en lo que sería un paisaje ideal para un Mirandés repleto de confianza.

Aún así, Gabi cree que no tienen excusa y que hay que salir a por tres puntos fundamentales en la lucha por la permanencia. «Quiero un Zaragoza capaz de ganar y el resultado lo marcarán los detalles como todos los partidos».

Rival

El madrileño también reveló que espera «la mejor versión» de cada jugador porque con lo que están dando hasta ahora no es suficiente», así como a una Romareda entregada a empujar.

Por último, sostuvo que el partido contra el Mirandés va a ser «muy duro» porque es un equipo «muy bien trabajado. Tiene claro lo que hace y nosotros necesitamos transmitir energía. Necesito a un equipo con energía que esté dispuesto a sufrir, atacar, defender y que esté metido en el partido. Es un tema de concentración. Si estamos concentrados los 90 minutos lo vamos a sacar adelante porque los jugadores tienen talento. Quiero que tengan capacidad de estar concentrados y saber lo que tienen que hacer», completó.