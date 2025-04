«No es un partido decisivo, pero quemos disfrutarlo junto a la afición»

Ángel Garraza Viernes, 25 de abril 2025, 14:30 Comenta Compartir

Alessio Lisci tiene claro que ante este tipo de partidos, lo importante «es bajar un poco» la excitación. «Es lo que siempre hablamos, estos partidos te motivan por sí mismo, tienen una carga emocional y no hay que añadir absolutamente nada a todas las motivaciones que lleva un derbi».

Se trata de sumar ya tres puntos tras cuatro encuentros sin poder lograrlo. «Hay que hacerlos en cualquier partido, pero ya no podemos diferenciar los que son importantes de los que no; quedando seis jornadas todos tienen el mismo valor y la misma importancia», apuntaba el preparador jabato en la rueda de prensa previa al choque frente al Burgos.

Y es que «por un muy mal resultado que lograsemos en este partido y aunque ganen todos los demás, seguiríamos ahí porque no estamos a veinte puntos del 'play off'. No es un partido decisivo, está muy lejos de serlo y quedan dieciocho puntos».

También resalta que las dinámicas en los derbis no cuentan. «Es un encuentro aparte. El año pasado estábamos mal, ellos luchaban por meterse en 'play off' y ganamos después de remontar. Da igual las rachas».

El objetivo «Hay que ir a ganar los seis partidos, no sólo los de casa porque eso es mentalidad de equipo de descenso»

Quedan nueve puntos por jugar en Miranda, donde se ha sentido mucho más cómodo toda la temporada. No obstante, subraya que «nos quedan otros tres fuera y tenemos que ir a domicilio a ganar también. Es un pensamiento de equipo de descenso si sólo pensamos en ganar en casa y no fuera. Hay que tener otra mentalidad. Vamos a intentar hacer 18 puntos, los que restan por disputarse. Hay que tener mentalidad ganadora para buscar soluciones y evolucionar».

Tachi está recuperado

Tachi, confirma, está recuperado y disponible para el duelo y Julio Alonso, en cambio, no llega. «Hay un jugador que es duda y está pasando por diferentes pruebas para comprobar si es de la partida».

El rival «El Burgos ha vuelto a ser el Burgos, ha recuperado su esencia de los últimos años, un equipo supercompetitivo»

Y respecto al Burgos, confiesa que con la llegada de Ramis «ha vuelto a ser el Burgos; ha recuperado su esencia de los últimos años, un equipo supercompetitivo y muy difícil de batir, sabemos qué equipo es, con jugadores que llevan allí muchos años. Preveo que será un partido igualado y parecido al de la primera vuelta».

Espera un rival que no sólo se dedique a defender. «Cuando tiene el balón te quiere hacer daño, así que no me espero que vaya a estar únicamente esperando atrás. Nosotros sabemos estar en varios tipos de partidos».

Después de hacer hincapié en que los goles encajados en las últimas jornadas «han llegado en transiciones, en regalos después de varias situaciones, por eso hay que ir limpiando cosas, pero no han sido en juego posicional, donde el equipo sigue estando muy sólido», indicó que «tengo ganas de que llegue el partido para disfrutar junto a nuestra afición y vivir todo con ellos».

Recalca que «sea cuál sea el resultado, lo vamos a disfrutar; la afición va a ser importantísima en este partido».

