El conjunto canario cayó ante el Extremadura en la primera ronda. UDL

Las Palmas sólo piensa en el Mirandés tras caer en la primera ronda copera

El equipo insular quedó eliminado en el mes de octubre ante el Extremadura al perder por 3-1 en Almendralejo

Ángel Garraza

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:16

Comenta

Es de los pocos equipos de Segunda División que no pasó el primer cruce de la Copa del Rey. Precisamente Las Palmas, el rival con ... el que se verá las caras el Mirandés el próximo lunes, a las 18.30 horas en Gran Canaria, en el encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada liguera.

