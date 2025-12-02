Las Palmas sólo piensa en el Mirandés tras caer en la primera ronda copera

Es de los pocos equipos de Segunda División que no pasó el primer cruce de la Copa del Rey. Precisamente Las Palmas, el rival con ... el que se verá las caras el Mirandés el próximo lunes, a las 18.30 horas en Gran Canaria, en el encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada liguera.

Cayó a las primeras de cambio. El conjunto amarillo perdió 3-1 ante el Extremadura en Almendralejo, por lo que ahora los de Luis García se dedicarán a su objetivo principal de la campaña, que es la Liga, con el propósito de recuperar la categoría perdida y regresar a la mayor brevedad posible a Primera.

Es su cometido. Su obsesión. De ahí que aunque nunca se puede decir que 'tirase' literalmente el torneo copero, su eliminación la permite centrarse en su misión principal. Ahora ocupa la cuarta plaza de la tabla en Liga, con 29 puntos, idéntica puntuación que el Almería, tercero, y a tres unidades del dúo que forman en cabeza Racing y Deportivo, ambos con 32.

Las Palmas abordó el encuentro de Copa dando descanso a todos los teóricos titulares de la Liga y asumiendo riesgo con la presencia de hasta cuatro futbolistas con dorsales no profesionales y el resultado fue su eliminación. Constituyó una de las sorpresas de la Copa, al igual que las derrotas de Córdoba y Valladolid. La Real Sociedad B no participa por su condición de filial.

El segundo cruce cuenta con 18 equipos de Segunda en una eliminatoria que acabará mañana

El Mirandés afrontará hoy la segunda ronda, torneo que encaran esta semana, entre el martes y el jueves, un total de 18 equipos de la categoría.

A la misma hora que el Mirandés-Sporting darán comienzo el Murcia-Cádiz, Eldense-Almería, Talavera-Málaga y Cultural-Andorra. El Pontevedra-Eibar ha quedado fijado para las nueve de la noche.

Mañana entrarán en liza los restantes conjuntos con los siguientes emparejamientos: Sabadell-Deportivo (19 horas), Leganés-Albacete (19h), Ponferradina-Racing (20h), Zaragoza-Burgos (21h), Cartagena-Valencia (21h) y Tenerife-Granada (22 h). Todos ellos después del Racing de Ferrol-Huesca y del Guadalajara-Ceuta, duelos que se disputaron ayer.

La tercera, dentro de dos semanas

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic entrarán ya en juego en esta Copa del Rey en la siguiente eliminatoria. Los equipos de la categoría más inferior tendrán la prioridad de jugar contra ellos.

El próximo martes, 9 de diciembre, en el sorteo de dieciseisavos de final que tendrá lugar en Las Rozas, los cuatro integrantes de la Supercopa de España ya entrarán en escena en el torneo del K.O. Cabe recordar que los dieciseisavos de final se jugarán dentro de dos semanas, entre los días 16 y 18 de este mes de diciembre, también de martes a jueves.

Lo que es seguro es que habrá, como mínimo, cuatro representantes de la categoría de plata porque ocho equipos se enfrentan entre sí en la presente semana. Ya en enero de 2026, entre el 14 y el 16, es cuando se programarán los octavos.