Las Palmas espera al Mirandés con las «orejas tiesas» Luis García no quiere relajación en su equipo

Toni Caballero Miranda de Ebro Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:24 Comenta Compartir

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, también tiene claro que se trata de un partido vital para los suyos en el que no deben dejarse llevar por la posición en la tabla de los jabatos. El entrenador de los amarillos destacó en la previa que «las sensaciones son muy buenas, es un lujo trabajar con el equipo, siempre tienen mucha energía e ilusión por mejorar». En cuanto al rival de mañana, en el Estadio de Gran Canaria, aseguró que será un partido «muy difícil» que deberán afrontar con la «máxima tensión».

El preparador asturiano evidenció en conferencia de prensa que el conjunto de Miranda atesora «juventud» en su plantilla, que es «competitivo» y «peligroso a balón parado», y a pesar del reciente cambio de entrenador, con la llegada del sevillano Jesús Galván, no ha modificado demasiado su forma de encarar los encuentros.

Así pues, el técnico del equipo canario está convencido de que sus jugadores no van a relajarse, «porque no nos engaña la posición del Mirandés», y reclamó que todo el mundo esté «con las orejas tiesas» para este choque de la decimoséptima jornada del campeonato.

A nivel estrictamente futbolístico, Luis García subrayó que Kirian Rodríguez ya está totalmente recuperado del proceso vírico que le obligó a regresar a Gran Canaria tras haberse desplazado el pasado fin de semana a Castellón, donde su equipo encajó la primera derrota como visitante esta temporada (1-0).

Según el preparador ovetense, la última derrota en Castellón debe servir «para valorar lo hecho anteriormente», y espera que su equipo «vuelva a la senda de la victoria» el lunes en casa.

El Mirandés deberá hacer un partido completo para poner e complicaciones a los pío pío.

