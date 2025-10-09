Paco López subraya que «no tengo en cuenta ni nos afecta» que el Mirandés juegue en Mendizorroza El entrenador del Leganés sostiene que «las dinámicas fuera o en casa, a favor o en contra, cambian rápidamente»

Mirandés y Leganés se van a juntar este sábado en Mendizorroza tras firmar rachas positivas a domicilio y obtener mucho menos rédito, al menos en cuanto a resultados se refiere, en sus respectivos terrenos de juego. Sin embargo, el entrenador del Leganés, Paco López, manifestó este jueves con motivo de la previa de este duelo que «no» lo ha preparado consciente de que el conjunto rojillo no ha sumado punto alguno como local.

Acerca de si estima que al Mirandés le está afectando no jugar en Anduva como equipo anfitrión, recalcó que «no lo tenemos en cuenta y no nos afecta para preparar el partido. Las dinámicas buenas y malas, en casa y fueran, cambian rápidamente en una temporada tan larga».

El de Silla (Valencia) se explayó al hablar sobre las características del cuadro jabato. «Parece un tópico, pero es la realidad. Da lo mismo que no hayan ganado en casa, va a ser igual de complicado. Es un equipo con jugadores con muchísima ilusión y al igual que en años anteriores con cedidos de otros clubes. Al delantero Carlos Fernández no lo voy a descubrir yo ahora, conozco su nivel, y Petit va a ser otro jugador importante en la categoría».

En defensa –continuó– «mezclan veteranía y juventud, cuentan con Postigo, a quien también conocemos muy bien, y nos va a poner las cosas muy difíciles. Si queremos ganar sabemos que tenemos que dar nuestro máximo nivel, estar acertados en los últimos metros y demostrar ser un equipo con una identidad clara y reconocible». Es lo que hizo en la anterior jornada, donde ganó en Andorra por 1 a 2 después de firmar un notable choque, tal y como apuntan allí.

Son dos conjuntos, en cualquier caso, que han acaparado más premio lejos de casa. Sobre la trayectoria de los suyos aclaró que «en fútbol se evalúa más lo obtenido que lo merecido. Nosotros hemos merecido bastante más en casa, excepto el partido ante el Castellón, y no encontramos ningún motivo porque el equipo ha mostrado hasta ahora las mismas señas de identidad que fuera. Estoy convencido de que vamos a encontrar ese equilibrio».

Tiene las bajas seguras de Cissé, convocado con Guinea en la actual ventana internacional, y de Pulido y varias dudas, que despejará en el entrenamiento del viernes.

El ascenso en Anduva

En Leganés aprovecharon la conferencia de prensa para recordarle al valenciano que Anduva y Miranda figuran en un lugar preferencial en la historia de la entidad pepinera. No en vano, aquí logró su histórico primer ascenso a Primera División el año 2016. «Sí, lo sabía, lo hubiese aprovechado si estuviésemos en la jornada cuarenta, aunque es cierto que siempre viene bien recordarlo porque es algo histórico de este club».

Los blanquiazules se presentarán en Vitoria tras vencer al Andorra por 1 a 2. Considera, en este sentido, que «el triunfo en Andorra viene bien porque peleas por ganar, pero ni los resultados negativos ni los positivos nos van a marear ni cambiar de idea». De ahí que se centre en intentar mantener una mayor regularidad.

«Nuestra mejora está en ser mucho más constantes durante los partidos. Hacemos esa autocrítica y somos muy exigentes en eso. Tenemos un margen de mejora importante», concluyó Paco López.

