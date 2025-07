Paciencia y mayor profundidad de plantilla es el guión del Mirandés

El objetivo de cualquier dirección deportiva, con la ayuda del cuerpo técnico y de los dirigentes del club, es acertar en los mercados habilitados para ... confeccionar las plantillas. En el caso del Mirandés ese propósito se traduce en una mayor dificultad al ser muchos, prácticamente todos, los futbolistas nuevos que llegan cada verano. Hay que atinar más veces y con más jugadores, una empresa que entraña sus complicaciones porque no se trata sólo de rubricar un puñado de fichajes. En la entidad rojilla ese montón es mucho más amplio.

Es lo que pretende este verano. La filosofía, la política, sus limitaciones económicas, aunque ahora podrá disponer de unos dos millones de euros más por los derechos audiovisuales al haber acabado en la cuarta plaza la Liga anterior también hay más gastos (por la reforma del estadio y de los dos terrenos de juego), van a seguir siendo las mismas. Pero en lo que quiere poner el foco es en intentar reunir a un número más extenso de jugadores con los que 'tirar' hasta el final de la temporada... en competición oficial.

Y es que al margen de consideraciones extradeportivas e incluso de índole arbitral, lo cierto es que, y así se reconoce en la entidad, en las últimas temporadas, principalmente en la que acabó el pasado 21 de junio, faltó profundidad de plantilla.

Fin de temporada 2024/25 En el club se reconoce que el hecho de que no hubiera más jugadores con opciones reales de ser titulares mermó al equipo

Desde el club se admite que el hecho de que no hubiera en el tramo decisivo de la temporada 2024/25 más jugadores con opciones reales de ser titulares y de ayudar con la aportación de más minutos a los compañeros mermó de manera importante al equipo en sus aspiraciones de alcanzar la gesta.

No hay que olvidar que en el play off se repitió prácticamente el mismo once inicial, con la salvedad de la incursión de Joel Roca. Y que en la final hasta pasado el minuto 90, ya en la prórroga, no se produjo ninguna sustitución a pesar de la enorme trascendencia del partido y de que algunos efectivos daban sensación de cansancio.

¿Quién saltó al campo? Joel Roca por Izeta. El técnico Alessio Lisci confiaba únicamente' en 12, 13 jugadores para esos momentos. De tal manera que el objetivo es contar con un número mayor de futbolistas que no sólo aporten en los entrenamientos sino, de forma real, en los encuentros de competición.

Ese es el reto ahora. Si ya de por sí se demanda paciencia de unos años a esta parte porque las ventanas de fichajes para el Mirandés son más peculiares que para el resto de rivales, en esta ocasión la petición se extiende más en el tiempo.

Acertar antes que rapidez

Prevalece el hecho de acertar a tener a un alto número de futbolistas cuanto antes. No es la premisa con la que se trabaja en la dirección deportiva que comanda Alfredo Merino. Saben que algunos tardarán en llegar, que lo harán, como ya ha ocurrido todos estos veranos atrás, en pleno mes de agosto, incluso con la Liga de Segunda División ya comenzada.

El Mirandés se ha dirigido a clubes de superior categoría para pedir jugadores; la sintonía entre ellos es muy positiva pero en Anduva ya se sabe que uno de los requisitos primordiales es aguardar al desarrollo de la pretemporada porque esos equipos de la élite quieren, primero, ver ahora a sus jugadores, además de que, de esta manera, reparten cargas de trabajo en esta época, cuando todos comienzan el trabajo.