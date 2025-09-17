Pablo Pérez se suma al grupo y la enfermería del Mirandés se vacía El carrilero es uno de los tres jugadores que no ha debutado esta temporada

Ángel Garraza Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:43 Comenta Compartir

Pablo Pérez era el único futbolista de la primera plantilla que trabajaba al margen y ya ha podido ejercitarse este miércoles con sus compañeros durante la primera parte del entrenamiento, tal y como ha confirmado el club al tratarse de una sesión programada a puerta cerrada. El defensa ha completado los primeros ejercicios al mismo ritmo que sus compañeros y ultima su puesta a punto para estar disponible para el mister.

Pablo Pérez cayó lesionado el pasado 9 de agosto, tras sentir unas molestias en el último amistoso de la pretemporada ante la Real Sociedad B en Zubieta. La lesión en el cuádriceps de su pierna derecha le ha mantenido alejado de este arranque de temporada oficial, aunque al lateral zurdo siempre se le ha visto integrado en el grupo, incluso en los desplazamientos del equipo a Granada y Albacete.

Tras semanas de trabajo en gimnasio y de manera individual sobre el césped, estos últimos días en solitario junto al reuperador, Pablo ha podido sumarse al grupo y completar esa primera parte de la sesión con la mirada puesta en el Andorra.

Temas

CD Mirandés