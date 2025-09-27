Pablo Pérez tiene claro que «le debemos una victoria a nuestra afición»

El partido que se jugó el sábado entre el Mirandés y el Zaragoza en Mendizorroza es uno de los que no se le olvidará a ... Pablo Pérez, y no lo hará porque fue el duelo en el que el lateral cedido por el Atlético de Madrid jugó sus primeros minutos con la elástica rojilla.

Sin duda, después de haber tenido que permanecer en el dique seco por culpa de una lesión muscular desde que comenzara la temporada, vestirse de corto fue una satisfacción para el defensa, pero la alegría de volver a pisar un terreno de juego no pudo ser completa ya que, como bien es sabido el conjunto de Fran Justo volvió a ceder los tres puntos en el que fue su tercer partido como local.

Encadenar la tercera derrota consecutiva en 'casa' –hay que entrecomillar el término porque lo cierto es que parece que el equipo no acaba de sentir como tal el campo vitoriano– hizo que las caras de los rojillos fueran lógicamente largas, y no es fácil enfrentarse a los micrófonos de la prensa.

Pese a todo el debutante, Pablo Pérez, lo hizo y apuntó que el duelo ante el Zaragoza deja claro «lo que es la Segunda División», y que encajar primero es un lastre. «Empezar un partido por detrás es complicado darle la vuelta. Ellos han jugado bien su partido, han conseguido su gol y luego se han echado atrás y nos han cerrado los espacios. El gol nos ha condicionado, y buscar la remontada se nos ha hecho complicado».

Al margen de lamentar el adverso resultado para el equipo, el defensa rojillo tenía claro que esta nueva derrota era dura para los aficionados. «Todos tenemos la sensación de que nos encantaría regalarles una victoria. Valoramos muchísimo que se desplazan hasta Vitoria y se hagan oír en el campo. Nos transmiten energía. Sin ellos nada sería igual y por eso sabemos que les debemos una victoria». Cree que va a llegar más pronto que tarde y dijo que «vamos a trabajar al máximo para devolverles lo que nos dan, una victoria que es lo que se merecen».

Apuntó Pablo Pérez que el compromiso del equipo «es total», y que en la segunda parte se fue a por la victoria, y que si no se consiguió pudo ser porque «quizás nos hemos precipitado un poco al volcarnos en el ataque. Esos son errores que tenemos que corregir de cara a los próximos partidos».

Su sensación fue «agridulce» por la derrota. Debuto en Segunda y para él fue «un orgullo haberlo hecho con un equipo como el Mirandés. Tener minutos ha sido una alegría y ojalá tenga muchos más en el futuro y contribuya para darle a la afición lo que se merece».