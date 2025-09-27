El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pablo Pérez disputó el viernes sus primeros minutos como rojillo. Avelino Gómez

Pablo Pérez tiene claro que «le debemos una victoria a nuestra afición»

Lo comentó nada más acabar el partido en el que debutó y que reconoció que «se nos ha hecho complicado poder remontar»

María Ángeles Crespo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:41

El partido que se jugó el sábado entre el Mirandés y el Zaragoza en Mendizorroza es uno de los que no se le olvidará a ... Pablo Pérez, y no lo hará porque fue el duelo en el que el lateral cedido por el Atlético de Madrid jugó sus primeros minutos con la elástica rojilla.

