Un Oviedo diferente al rival que se vio durante la Liga

El Mirandés sabe lo que es enfrentarse al Oviedo puesto que ha sido uno de los rivales en Liga, pero si eso es cierto hay ... que decir que también es una verdad incontestable que el conjunto carbayón poco o nada tiene que ver con aquel equipo que cayó en Anduva por 1-0 en la jornada número treinta. Llegó a Anduva si no en horas bajas sí son dudas sobre su rendimiento y dos semanas después llegó el cambio en el timón.

En la jornada treinta y tres asumió las riendas del equipo Paunovic, que consiguió hacer de un equipo dubitativo un conjunto competitivo y ganador. Para aseverarlo no hay que hacer mucho más que ver las estadísticas conseguidas desde la llegada del nuevo técnico. El Oviedo no sabe lo que es perder con Paunovic al frente se ha hecho con siete triunfos y tres empates en diez jornadas. Si a eso se le suma la semifinal de 'play off' hay que decir que los asturianos llevan sin perder un total de doce partidos, que se dice pronto.

No cabe duda de que si ha llegado a la final ha sido por méritos propios y el Mirandés tendrá que dar su mejor versión para superar a este equipo al que Lisci admira porque «es un bloque muy equilibrado», ese es a su juicio el mayor peligro de un equipo al que sabe que es «muy difícil hacerle goles», a lo que hay que sumar, además que «tienen mucho talento y son capaces de marcarte goles de muchas formas. Tienen presencia en área, tienen disparo desde el exterior, te pueden entrar por dentro, desde fuera, tienen de todo en la plantilla».

Está claro que Lisci respeta muchísimo al rival que visitará Anduva y, aun con poco tiempo para hacerlo ha preparado el partido que «no va a tener nada que ver con el que vimos contra el Racing».

Todo el mundo sabe, y mejor que nadie, el técnico y los jugadores, que una final no es fácil, pero eso no intimida a los rojillos que, tal y como apunta el técnico ha tenido muchas dificultades a lo largo de la temporada. Situaciones complicadas a las que el equipo ha sabido sobreponerse y «en este partido también lo haremos».

En cuanto a los que saltarán de inicio a Anduva parece que no habrá novedades en relación al último partido. El equipo está enchufado y hay que aprovechar la dinámica. La única duda sigue siendo Juan Gutiérrez que está tocado.