Orgullo e ilusión a partes iguales

Pasadas ya algunas horas desde que se cerrara el telón de la primera eliminatoria del 'play off' y ahora sí, asimilando ya y creyéndose que ... el Mirandés va a pelear por ascender a Primera, los aficionados analizan, con la calma que se puede tener después de la proeza de los jabatos, lo que se vio y se vivió en Anduva en el duelo contra el Racing.

Algunos disfrutaron del «partidazo» que hizo el Mirandés en el abarrotado campo d Anduva, y hubo quien pasó los nervios en casa viendo las evoluciones de los jabatos en la tele. Para unos y para otros las emociones fueron infinitas, sufrieron un rato, pero acabaron gozando con lo que sucedió en el campo que se ha convertido en un fortín para los rojillos. Y que lo es porque al empuje y la garra que ponen todos y cada uno de los jugadores se ha unido el empujón que ha dado siempre la grada.

Ayer por la mañana los hinchas del Mirandés continuaban instalados en una nube, y al orgullo que sentían por ser seguidores del equipo que está enamorando a propios y extraños y por los jugadores que siguen asombrando al mundo del fútbol, unían una dosis de ilusión enorme porque todos tienen claro que aunque lo hecho es excepcional, confían en que lo mejor de toda esta fructífera travesía esté por llegar. Se ha superado al Racing y ahora toca hacer lo propio con el Oviedo.

No perderán detalle de lo que pase este domingo en Anduva y el sábado siguiente en el feudo de los carbayones.

Con el ambiente que había Anduva parecía más grande

Su marido y sus hijos estaban en Anduva y ella se quedó en casa viendo el partido por televisión. Reconoce, eso sí, que al principio cuando el Racing empató se apoderaron de ella «los nervios y dejé de ver la tele a ratos, me marchaba de donde estaba y volvía porque empecé a pensar que con lo bien que lo han hecho no podía ser que tuviéramos mala suerte».

Confiaba en que todo acabaría bien y, es más, espera que el equipo ascienda porque «mi hijo puso el otro día la bufanda del Mirandés con el pañuelo sanjuanero a la Virgen en la misa y, como en el anterior ascenso mi marido es el que hizo lo mismo y subimos, espero que la cosa vuelva a repetirse porque este equipo se lo merece».

Está claro que disfrutó de lo lindo viendo las evoluciones del Mirandés, tal y como lo ha hecho durante toda la temporada. «Lo que ahora estamos viviendo es una ilusión terrible. Algo como lo que está pasando no lo hemos vivido nunca y lo que tenemos que hacer es disfrutar».

Cree Merche, además que todo el 'ruido' que se está montando gracias al trabajo que están haciendo los rojillos desde el principio de la temporada y acrecentado ahora gracias a la presencia de los de Anduva en el 'play off' de ascenso está sirviendo para que «en la ciudad haya una alegría especial. Ver a tanta gente con la camiseta del Mirandés es algo fabuloso. La ilusión con la que se está viviendo esto es algo maravilloso».

Cuando fueron llegando los suyos a casa se emocionó más al ver «lo bien que se lo pasaron en el partido, con el ambiente que había. Al verlo en la tele parecía que Anduva era más grande de lo que es».

Ni ella ni nadie sabe lo que va a pasar pero tiene claro que «sea lo que sea esto que hemos vivido no nos lo quita nadie. Y todo ha sido gracias a estos chavales que han echado el resto. Lo han dado todo y lo que tenemos que decir bien alto es que estamos muy orgullosos de todos ellos».

Lo que ahora vemos es fruto del trabajo de toda la temporada

Sin duda cualquier aficionado está disfrutando de lo lindo con la campaña del conjunto rojillo, no lo duda nadie, pero cabe decir que también es indiscutible que a ese disfrute lo que puede unirse cuando con quien se habla es un ex jugador del Mirandés, es una cierta envidia. Jesús Ángel Tamayo no lo niega. El que fuera defensa rojillo, lateral derecho en los años ochenta, apunta cuando se le pregunta qué daría por ser protagonista de lo que están viviendo ahora los jugadores de Lisci que «no lo sé, todo porque estar en una situación de estar, vivir algo así en el campo tiene que ser impresionante». Viendo el partido en Anduva, que es lo que hizo comentaba con algún otro ex jugador que «los nervios están fuera y dentro se tiene que pasar de otra manera y tiene que ser maravilloso participar de algo así».

Dicho esto para él en lo que ahora está el equipo es «el fruto de la labor que se ha hecho durante toda la temporada. Hubo algún tramo en el que parecía que el equipo se atascaba, pero se superó y en este tramo final el equipo va como un avión».

Algo que considera que es posible porque se han sabido gestionar bien los tiempos y a los jugadores «para llegar a este momento en plenitud. El Mirandés va hacia arriba y por eso tenemos todos tanta confianza para esta final».

Tiene claro Tamayo que el Mirandés tiene todas las posibilidades del mundo de poder superar al Oviedo en esta final que ya asoma. «El poder subir o no va a estar en pequeños detalles; el fútbol cuando llegas ya a este punto se trata en muchos casos de eso. Son dos grandes equipo, para estar donde están se lo han ganado a pulso».

A su juicio será muy importante el partido de casa para ir a Oviedo con tranquilidad. Algo que en cualquier caso cree que los rojillos tienen que hacer porque «la temporada ha sido increíble, histórica, se acaban los adjetivos y tenemos que disfrutar de los que estamos viviendo».

Lo vivido contra el racing fue impresionante

Con la voz todavía un poco rota después de que el jueves lo diera todo en Anduva para animar a los rojillos, así es como estaba ayer por la mañana Marcos Ríos, uno de esos jóvenes seguidores mirandesistas que han tenido la fortuna de no conocer a los rojillos en otra situación que la del fútbol profesional. Hablarle a él o a sus compañeros del Mirandés que competía en el siglo pasado es descubrirle la historia del club de la calle de La Estación.

Ahora con el temporadón que ha hecho el equipo de Lisci se están escribiendo otras páginas históricas también y Marcos se siente partícipe y no dudaba a la hora de decir que «lo que pudimos vivir contra el Racing fue algo impresionante, más todavía porque quizás nadie se esperaba la tremenda goleada que pudimos ver».

A sus 19 años y aunque decía haber pasado con el Mirandés algún mal rato en temporadas pasada, reconocía también que en general sólo ha vivido «los buenos momentos del equipo», pero que, lógicamente todos los que ha podido ver quedan en un segundo plano cuando se analiza lo que ha sucedido en esta temporada que ha llevado al equipo de Anduva a jugar la final por el ascenso a Primera. «Esto que está haciendo el Mirandés es muy difícil de explicar y lo único que puede decirse es que es indescriptible».

Se está viviendo todo con una gran intensidad y comentaba que si para él es algo increíble «tiene que haber mucha gente de la tercera edad, gente que lleva toda la vida siendo socia, que esté viviendo un sueño. Es una barbaridad que el Mirandés esté ahora mismo para jugar una final de 'play off', es increíble».

Quiere ver a su equipo, a los rojillos, en Primera y aunque cree que «contra el Oviedo el partido no va a ser fácil, no va a ser nada cómodo» está convencido de que el equipo lo va a pelear y no sólo va a intentar subir, lo va a hacer, estoy seguro».

La temporada ha sido tremenda

Cuantos más años se tienen más son las vivencias que se acumulan y cuando de lo que se habla es del equipo rojillo son muchos los mirandeses que pueden decir que «como llevo viendo al Mirandés desde que iba en pantalón corto, he vivido de todo. Ha habido alegrías y tristezas que se han acumulado en los años y lo único que puedo decir ahora mismo es que «lo de ayer fue tremendo y que la temporada es tremenda».

Ha disfrutado tanto en esta campaña con los rojillos que, sin conformismo porque siempre se quiere más. Argumenta que «hemos llegado donde hemos llegado y si no se puede ascender no pasa nada y la calificación que merecería la labor que se ha hecho es de diez».

Quedan dos partidos y cree que el Mirandés tiene posibilidades de cerrar la temporada con el premio definitivo aunque considera que para poder hacerse con el ansiado ascenso «habría que hacer un buen resultado en Anduva este domingo. Procurar que no nos marque el Oviedo y si podemos hacer algún gol mejor porque así iremos con más tranquilidad a Oviedo».

Se le veía tranquilo porque a su juicio el Mirandés lo ha hecho «de fábula» y por eso ha disfrutado «mucho no, muchísimo porque ha sido una temporada buenísima» que lo ha sido porque «hemos visto un equipo muy conjuntado. Yo diría que, sin contar los años en los que hemos estado en semis de la Copa en los que vimos partidos buenísimos, este año ha sido el mejor de nuestra historia».

Y abundando en el comportamiento del equipo cree Segundo que «empezando por el portero y acabando con el último del banquillo, todos han respondido, y todo han dado el cien por cien». Y está claro que «todos son jabatos. Son tremendos, son una piña; todos juegan para todos y ahí está la clave del éxito. Nunca nos hemos visto en otra. Si subimos sería increíble y si no, tienen que recibir nuestro aplauso, se lo merecen».