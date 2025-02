«Es un orgullo enorme ser mirandés, estar en el club y ver al equipo líder»

Ángel Garraza Martes, 18 de febrero 2025, 15:00 Comenta Compartir

El Mirandés no sólo durmió líder el viernes, sino que lo hará durante toda la semana, al menos hasta que se dispute la próxima jornada. Todo un hito. ¿Cómo lo valora el único mirandés de la plantilla? «De una manera muy positiva. Es un orgullo enorme. Soy el único de aquí y estoy muy feliz de estar en el club. No puedo estar más feliz, las cosas me están yendo a la perfección. Estoy cerca de mi familia, mis amigos; no tengo ningún pero», ha asegurado Iker Benito tras el entrenamiento en el campo 2.

¿Qué le transmiten sus familiares y entorno más cercano? «La familia está más contenta que nadie. Mis padres cuando vienen aquí cada dos semanas son los que más disfrutan de todo. Mi hermano pequeño, que estuvo el otro día por primera vez, también se lo pasó increíble y al final, ver a mi familia y a mi entorno cercano felices es lo que me hace más feliz. Me ayuda en el día a día a rendir mejor y en los partidos a estar de la mejor manera posible».

Respecto a la clasificación, transmite, en este sentido, el sentir generalizado de la plantilla. «Parecía anecdótico el viernes, cuando íbamos a dormir líderes y al final, hemos acabado la jornada ahí. Así que estamos superfelices, vivimos el día a día igual que otra semana, con normalidad y más enchufados que nunca».

Un vestuario espectacular es la clave

Y es que ya no se trata de una casualidad el hecho de liderar la tabla. «Cuando vine aquí las cosas iban rodadas, iban muy bien y desde que vine, me dí cuenta de por qué era. Porque hay un grupo espectacular. Estamos todos muy conectados, nadie está desenganchado. Entrenamos todos de manera espectacular, con entrenamientos muy intensos y en los partidos se ve que estamos los noventa minutos yendo a presionar arriba, y atacando porque no somos un equipo que repliegue. Todo lo contrario, somos un equipo valiente y se demuestra en los resultados».

¿Se habla en el vestuario de liderato o es anecdótico? «Está claro que hablamos, pero le damos total normalidad porque es lo que nos hace estar ahí arriba. Entrenamos todas las semanas de la misma manera y esa es una de las claves, ya que no tenemos que jugar con la clasificación, sólo pensar en el siguiente partido y analizando al próximo rival para hacerlo lo mejor posible».

Recaló en el pasado mercado de invierno y no se esperaba estar en esta posición. «No, no me lo esperaba. Vine de seis meses en los que no había tenido mucha participación; tuve claro desde el principio venir aquí porque sabía que era un proyecto que me venía genial para crecer como jugador».

«Hay que valorar mucho todo lo que hay aquí, en el club; es muy especial»

Así llego, «con las expectativas de aportar al equipo lo máximo posible. Cada día que pasa me estoy adaptando mejor. Me llevo muy bien con todos los compañeros y con el entorno que hay en el club, que es maravilloso en todos los ámbitos. Estoy disfrutándolo y valorando lo que hay aquí, que es muy especial».

El carrilero se va consolidando en el equipo. Ha jugado en ambas bandas. ¿Dónde se encuentra más a gusto? «En la izquierda. Es verdad que años atrás, jugando de extremo he participado en ambas bandas, pero a la hora de atacar en la izquierda me puedo encontrar más cómodo aunque por la derecha también puedo jugar. No tengo pega».

Con ambición «Tenemos fortalezas para hacer daño al Levante; vamos a ir a por los tres puntos»

Toca ahora pensar en el Levante, choque que tendrá lugar el próximo domingo. «Sólo ha perdido un partido allí, sabemos que tiene una calidad individual muy buena, aunque analizamos, vemos sus puntos débiles y creo que nosotros también tenemos fortalezas para hacerles daño. En todos los partidos creamos ocasiones y vamos a ir a por la victoria porque es nuestra manera de jugar».

Dadas las circunstancias y la trayectoria de los rojillos, ¿quién no confía en este Mirandés, capaz de plantar cara a cualquiera? «Sí, porque lo sentimos así: que todos los partidos los podemos ganar y si no, estamos muy cerca de lograrlo. Cuando estás en ese estado anímico y con esa confianza de que todo te sale bien, hay que ir con la mentalidad de ir a por los tres puntos porque somos capaces de ello y lo estamos demostrando». Es otra clave: jugar sin complejos. «Eso no va cambiar y si seguimos así, llegaremos donde nos dé».

