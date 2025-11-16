El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Postigo ejerció de capitán. Avelino Gómez

«Soy mucho más optimista con este Mirandés que hace quince días», aseguró Postigo

El central indicó que la derrota fue por «dos detalles» y que «estamos cada vez más cerca de ganar»

Ángel Garraza

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:48

El central y capitán del Mirandés hizo hincapié en que «estamos jodidos, sí, pero pese a que la derrota de hoy es más dolorosa que otras dada la situación en la que veníamos, este Mirandés es un Mirandés diferente, que ha transmitido otras cosas al igual que el día ante el Sporting». Estima que «estamos en muchos momentos más cerca de ganar y eso creo que debe ser el objetivo, hacer un trabajo que nos reconozcan nuestros aficionados».

Dejó claro que ayer ante el Burgos se perdió por «detalles», una «falta de concentración en un saque de esquina y el error en el penalti, pero antes no cuidábamos esos detalles y no éramos dominadores del juego. Estamos cerca de ver ese equipo que todos queremos, al que no le pesa la clasificación. Hay madurez en esto. No hace demasiado mella la situación en la que estamos».

En este sentido, concluyó al aseverar que «yo, hoy, soy muchísimo más optimista que hace quince días».

