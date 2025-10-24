Operan con éxito a Pablo López de la rotura del ligamento cruzado El jugador que estaba cedido en el Mirandés llevará a cabo la rehabilitación en Valencia

Ángel Garraza Viernes, 24 de octubre 2025, 18:46 Comenta Compartir

Hoy es el día 1 de la recuperación para el extremo que había cedido el Valencia al Mirandés y que como consecuencia de la rotura del ligamento cruzado se pierde lo que resta de temporada. Pablo López fue intervenido este viernes en la capital levantina.

«Nuestro Pablo López, operado con éxito en Valencia de su lesión de rodilla. ¡Estamos contigo, Pablo!», se indica en los medios oficiales del club rojillo, desde donde la semana pasada se comunicaba el alcance del contratiempo: una rotura completa intravaina del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, que ha frenado de golpe su gran progresión.

El joven atacante, de sólo 19 años, conoce la otra cara del fútbol profesional. Internacional en categorías inferiores con la selección española, el jugador resultó muy del agrado de Carlos Corberán, que estuvo conforme con que pasara un curso a préstamo en una categoría tan dura como la Segunda.

Ahora, arranca su rehabilitación bajo la supervisión de los servicios médicos del Valencia, entidad a la que pertenece. El jugador recibirá un seguimiento más cercano en Paterna durante su rehabilitación. El club blanquinegro quiere cuidar cada detalle del proceso, consciente de la complejidad de este tipo de lesiones. La rotura del ligamento cruzado anterior suele requerir una media de siete, ocho meses de recuperación, dependiendo de la evolución.

Temas

CD Mirandés