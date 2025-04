«Todos tenemos ojos y vemos lo que pasa en 2025», subrayó un lacónico Lisci

Ángel Garraza Domingo, 6 de abril 2025, 19:20 Comenta Compartir

El técnico del Mirandés, Alessio Lisci, que no ocultó su malestar con la actuación arbitral, analizó la derrota por la mínima del Mirandés ante el Zaragoza en La Romareda. «No hemos empezado muy bien, porque ellos golpeaban mucho y no estábamos en las segundas jugadas. Lo hemos arreglado, luego hemos ido a más y hemos estado mucho más cómodos en el campo. Estábamos mejor y el partido iba totalmente adonde estábamos nosotros. De ahí, en un balón parado nos marca el gol Jair. En eso es buenísimo, muy difícil de marcar», reconoció.

Respecto a su lectura que realizó del choque, manifestó que «toda la segunda parte ha sido nuestro guión, hemos ajustado una cosa que desde los últimos minutos de la primera parte, que he podido hablar con los jugadores, el partido estaba hacia donde lo queríamos nosotros y estaba totalmente dominado y controlado por nosotros. Estaba al caer», aseguró.

A partir de ahí, hizo hincapié en que «todos tenemos ojos, todos sabemos lo que está pasando en 2025 y parte final de 2024», agregó el técnico del cuadro jabato, descontento con lo que está pasando en los últimos meses. «En Italia se dice: 'Al que sabe no hay que hablarle mucho', así que todo el mundo que tenga ojos sabe», señaló.

Hay quien puede pensar que un equipo modesto como es el Mirandés puede molestar que esté en la fase de promoción de ascenso. No obstante, acerca de este hecho contestó de manera tajante: «Eso no lo he dicho. He dicho que hay que tener ojos», zanjó.

Gabi resaltó que «la afición ha vuelto a estar de matrícula de honor» El técnico madrileño del Zaragoza comenzó su intervención dando las gracias a los seguidores del cuadro blanquillo: «Conseguir la salvación sin la afición de La Romareda es imposible. Y ha vuelto a estar de matrícula de honor. Cuando no estábamos tan bien en el partido, nos han empujado a seguir trabajando y a seguir compitiendo». Respecto al rendimiento de sus pupilos, Gabi destacó que hubo «mucha actitud, intensidad y competitividad. El equipo ha estado muy equilibrado. El Mirandés es el equipo que más centros tira al área, que más remata y lo hemos neutralizado. Ha sido un partido muy completo. El equipo ha asumido la responsabilidad con balón, hemos hecho una gran primera parte, con varias llegadas de peligro al área. La segunda mitad hemos seguido compitiendo igual y creo que los chicos se merecían una victoria para cambiar la dinámica y para que vean que, aunque llevamos poco tiempo trabajando con ellos, si confían en lo que hacen, al final las cosas salen bien» Destacó que «los chicos han estado muy concentrados, han creído y nos llevamos los tres puntos gracias a un gol de estrategia», agregó. Puso el foco en el trabajo en equipo: «Estamos haciendo desde que llegamos un buen trabajo».

